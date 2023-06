Comparta este artículo

Ciudad de México.- En 1997 el cineasta James Cameron estrenó al cinta Titanic protagonizada por Leonardo DiCaprio y Kate Winslet. La película además de ser una de las más taquilleras, también recibió docenas de premios pues estaba basada en rehechos reales aunque claro, también tenía su toque de ficción. En abril de 1912, zarpó el barco con el mismo nombre pero en el trayecto chocó contra un iceberg y al final quedó en un punto del Atlántico. La cinta y los hechos inspiraron también a la mexicana Renata Rohas quien presumió haber sido una de las que descendió al fondo del mar para ver o que queda de este importante navío.



La joven antes mencionada había narrado en el pasado que siempre tuvo deseos de encontrar el Titanic. Por esto fue que comenzó a practicar buceo a los 12 años de edad y poco a poco comenzó a ingresar a varias cuevas en el océano donde ha hallado restos de barcos que tuvieron un desenlace similar al del Titanic. No obstante, su objetivo principal era el de llegar hasta el barco que había zarpado desde el puerto inglés de Southampton con destino a Estados Unidos.

La oceanógrafa de profesión y originaria de Cozumel en Quintana Roo, presumió en julio del 2022 que había sido parte de las expediciones para observar los restos del Titanic. Incluso, se convirtió en la primera mujer mexicana en hacerlo también a través de los servicios de OceanGate, empresa que hoy en un comunicado lamentó la muerte de los cinco tripulantes, entre ellos el CEO de la misma, Stockton Rush y dos de los hombres con más dinero en el mundo.

Los sueños se hacen realidad", escribió en redes presumiendo este logro.



Rojas relató que su viaje al fondo del Océano Atlantico estaba programado para el 2019 pero por asuntos relacionados con la crisis sanitaria por Covid-19, se tuvo que posponer hasta llevarse a cabo el año pasado. Durante una entrevista proporcionada al canal de Youtube, Exploring By The Seat Of Your Pants, la mexicana narró que descender no es nada fácil pues el clima es uni factor importante además de tener que hacer frente a las corrientes marinas que desvían el trayecto del sumergible.

Al igual que lo hizo el creador de contenido, Alan Estrada, la mexicana narró que se presentan varias fallas técnicas como el tema de quedarse son batería en las cámaras que captan el trayecto o bien, que los sistemas de comunicación impidan mantener el contacto. En ese sentido, recordó que uno de los más importantes es el que se tiene con la nave nodriza la cual va guiando el trayecto pues el sumergible no cuenta con un sistema de navegación GPS.

Hasta ahora, tanto Renata Rojas como Alan Estrada son los únicos mexicanos que han tenido la oportunidad de vivir esta experiencia que además de ser única, carece de certificaciones pues en el caso de 'Titán', se trata de una nave experimental que aunque está fabricada de titanio y otros materiales que lo hacen resistente, no cuenta con tecnología que garantice que los tripulantes estarán a salvo mientras la expedición se lleva a cabo. Las autoridades destacaron que se mantiene una investigación abierta para deslindar responsabilidades por lo que de considerarlo así, la empresa podría dejar de ofrecer este servicio que cuesta 250 mil dólares, algo así como cuatro millones y medio de pesos.

