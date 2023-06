Comparta este artículo

Ciudad de México.- El famoso actor y muy polémico abogado, Roberto Palazuelos, recientemente brindó una entrevista a TV Azteca, en donde no le tembló la voz para lanzarle una advertencia a Margarita Portillo, viuda de Andrés García, con respecto a que iba a desenmascararla, confesando que sí impugnará el testamento del reconocido y hoy difunto actor de Televisa, pues considera que hay incongruencias.

Como se sabe, el pasado lunes 19 de junio fue la apertura del testamento de García, la cual terminó con las especulaciones sobre la repartición de sus bienes; y como era de esperarse, los desacuerdos entre los involucrados no se hicieron esperar, pues tras revelarse que la herencia se repartió en cuatro partes: 25% a la viuda del actor; 25% al hijo de Margarita, Andrés Portillo; 25% a Rosa María García, hermana del actor, y 25% a Andrés García Jr., mientras que, a Leonardo, hijo del actor, y su exesposa Sandy Vale se les quedó un departamento en Acapulco, todo parecía estar en calma.

sin embargo, una llamada telefónica lo cambió todo, y así lo reveló Palazuelos, quien ahora vela por los intereses de los hijos y expareja de Andrés, afirmando que: "Lo que dice Margarita es una tontería, Andrés no le dejó nada a Leonardo porque andaban bien peleados, porque Leonardo tenía muchas diferencias con él, y se querían mucho en el fondo, pero siempre se peleaban porque eran muy iguales, y como siempre se pelearon, lo sacó del testamento y Andresito como siempre fue muy tranquilo, pues ahí le dio su 25% a su primogénito".

Roberto y Andrés. Internet

De la misma manera, durante la entrevista brindada al programa Venga la Alegría, reveló el motivo del enojo de los descendientes de don Andrés fue que: "La hermana de Andrés, y la pseudo esposa de Andrés, porque no es la legítima, ya se pusieron todo a su nombre, esa es la gran realidad, es así de sencillo, que Margarita no salga a curarse, esto no es de hablar, esto de acciones. Son 200 metros de frente de playa, le corresponden 50 a Andresito de frente ¿cuándo se los das?, otros 50 al gordo, 50 a la hermana y 50 a Margarita, esa es la voluntad de Andrés".

Con respecto a este tema, mencionó que ellos iban a aceptar y dejar las cosas como estaban, pero que al ver los cambios es que decidieron actuar, subrayando que: "Ahí fue donde se volvió a subir el problema, porque ya estábamos tranquilos, ya íbamos hasta aceptar, ya para que Andresito tomara sus 50 metros de frente por los 100 de fondo y listo, pero ahora ya le salieron con que no le van a dar nada".

Sobre si está interesado en dialogar con Portillo para llegar a un acuerdo, Roberto manifestó: "Yo no hablo nada con esa señora, no me cae bien, no se me hace una persona decente, no me cae bien, yo tuve muchísimas atenciones toda la vida con ella, de todo tipo, y me pagó muy mal, como una persona muy corriente, entonces a mí no me interesa hablar con una persona así, malagradecida, y tampoco voy a estar cayendo en dimes y diretes, entonces ya lo mejor es, pues mejor emplacemos a juicio y que sea el poder judicial quien determine qué es válido y qué no es válido".

Roberto impugnará testamento de Andrés. Internet

Finalmente, Palazuelos no se quedó callado y aseguró que toda esta situación fue planeada por la viuda de García mucho antes de que el actor perdiera la vida: "Yo con la única persona que estoy molesto es con Margarita porque Andrés y yo nos habíamos peleado muchísimas veces en la vida, porque luego firmaba tonterías y demás, y muchas que ella quería que le firmara, y yo lo protegía, y estábamos peleados, también por egos, tonterías de artistas, pero éramos amigos, nos peleábamos diez veces, nos contentábamos siempre", culpando a Margarita de que ahora no fuera de esa manera.

Pero como Margarita ya estaba planeando su cochinero y quería vender El Castillo, querían hacer una bola de cosas, pues le empezó a llenar de mier... la cabeza acerca de mí, acerca de Oso (Leonardo), acerca de Andresito, acerca de todos para tenerlo alejado, si lo empastillaba y muchas cosas", aseguró.

Fuente: Tribuna del Yaqui