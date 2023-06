Televisa: Marie Claire Harp revela que podría regresar un habitante a 'LCDLFM' y esta es la razón

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Televisa no se quiso quedar atrás frente a las otras televisoras y decidió apostar por regresar a los realitys, así que presentaron su edición de La Casa de los Famosos México, la cual trajo consigo varias opiniones encontradas, pues muchos consideran que lograron darle el toque que les falto a Telemundo y tan solo dos semanas han logrado conectar con el público.

Desde su semana de estreno se ha posicionado entre las principales tendencias de México, pues a diario dan de qué hablar con las ocurrencias de los participantes, quienes poco a poco se han ido quitando filtros para contar sus más íntimas historias, pero al ser una competencia evidentemente las discusiones, polémicas y dramas no han faltado, por lo que el éxito del formato es cada vez más notorio.

En este sentido, existen fuertes rumores que apuntan a que gracias a los altos números de audiencia que han obtenido, la producción estaría pensando en alargar el proyecto algunas semanas para seguir exprimiendo los frutos que han cosechado, así que optarían por hacer un estilo de repechaje con algunos de los personajes que ya fueron eliminados, lo cual ha dividido opiniones.

Marie Claire Harp confirma reingreso a 'La Casa de los Famosos México'

Marie Claire Harp, quien fue la primera en abandonar el inmueble ha estado muy activa en sus redes sociales compartiendo con sus seguidores su experiencia y la forma en que se ha manejado el juego, pero de manera sorpresiva en uno de sus videos confirmó que alguien regresará al show, pero descarta que se trate de ella, dado que no quedo con muy buen sabor de boca con lo que vivió.

Puede que entre alguien eliminado muchachos, ojala que la producción no esté viendo esto. Yo no creo que pase conmigo, porque la verdad ya me di cuenta que no sirvo para esos realitys", contó la venezolana.

Al negar estar dispuesta a volver muchos de inmediato tomaron por hecho que Sofía Rivera Torres sería la que regrese; sin embargo, Marie Claire dijo no saber nada ya que este reingreso en caso de darse se desconoce en qué punto de la competencia se ejecutaría, de tal modo que aún no es posible conocer el nombre de esa persona, así que esto se destapará en las próximas semanas.

La prometida de José Manuel Figueroa compartió que los primeros días de encierro para ella fueron de mucho estrés y confiesa que se arrepiente de todo el escándalo que se armó luego de que confrontara a Poncho de Nigris, pues es una faceta que no conocía de ella y no le gustó, pues dice que incluso cayó en depresión y considera que no tuvo por qué decirle todo lo que sentía a nivel nacional.

