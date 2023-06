Toñita quiere llegar hasta las últimas consecuencias en su pleito legal contra Myriam Montemayor

Comparta este artículo

Ciudad México.- El reality de canto de TV Azteca, La Academia ha sido uno de los más aceptados por el público y se ha convertido en una importante plataforma para despuntar la carrera de los talentos que pasan por sus filas, quienes han logrado forjar grandes amistades, pero también fuertes rivalidades que han traspasado la pantalla, tal es el caso de Myriam Montemayor y Toñita.

A pesar de que han pasado más de 20 años de que se conocieron en la primera generación, ambas cantantes se han enfrascado en una intensa guerra de declaraciones que ha tocado el límite, tanto que la regiomontana decidió protegerse de manera legal para dejar de estar expuesta a los ataques de su compañera y la llamada 'Negra de Oro' no piensa dejarse, pues quiere defender su imagen.

Fue el pasado mes de marzo cuando la pelirroja anunció desde sus redes sociales que interpuso medidas de protección por haber sufrido intimidación y molestia: "Debido a las constantes declaraciones sin verdad ni fundamento, desde hace 6 años así como en fechas recientes y ataques que se traducen en violencia, los cuales derivaron en amenazas directas hacia mi persona, me vi en la necesidad de solicitar las medidas de protección ante un Juez", escribió Myriam.

¿Qué ha pasado con la demanda?

Fue en una reciente entrevista, donde frente a las cámaras de Berenice Ortiz, la veracruzana compartió que el proceso continúa y sigue en manos de sus abogados, dado que es algo que no está en sus manos detener ya que no fue ella la que inició con todo esto, pero piensa llegar hasta las últimas instancias para demostrar que la verdad está de su lado, por lo que se siente tranquila.

Yo solamente me estoy defendiendo, agradezco y estoy feliz, porque ante un perito y un juez se van a dar cuenta quién mintió. Tengo mi consciencia tranquila y mi corazón, porque lo único que he hecho es defenderme".

Al cuestionarle si estaría dispuesta a solucionar sus diferencias de forma pacífica y a través del diálogo, la exintegrante de Las Estrellas Bailan en Hoy indicó que de su parte no tendría ningún problema, pero asegura que su excompañera no se presta para ello, así que continuarán por la línea jurídica: "Cuando yo pedí que parara esto y se burló, ahí rompió todo. Espero que todo quede a mi favor con todas las pruebas que tengo, ya fue lastimada mi hija, mi ex, yo y mi nombre lo tiraron al lodo".

Dentro de todo lo malo que ha pasado por este pleito, Toñita se queda con el gran mensaje que ha podido transmitir a su hija, pues comparte que le agradeció el hecho de que le demostrara que no debe dejarse ni permitir que la humillen o traten de hacerla menos, por lo que para ella eso lo vale todo ya que no desea que su pequeña pase por algo similar, así que por eso motivo se seguirá defendiendo.

