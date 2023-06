¿Adiós Televisa? Tras 23 años al aire, Sebastián Rulli revela si dejaría las novelas para vender FOTOS

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de 23 años al aire formando parte de exitosos proyectos, el reconocido y muy guapo actor, Sebastián Rulli, acaba de revelar si es que estaría dispuesto a dejar las novelas para probar suerte en el mundo de la vender FOTOS de sus pies, impactando a más de uno con la inesperada respuesta que brindó a los reporteros de la empresa San Ángel, ¿acaso le diría adiós a Televisa por esto?

Como se sabe, Rulli comenzó su carrera actoral a los 21 años ante las pantallas de su natal Buenos Aires, Argentina en 1996, hasta que en el año 2000 se mudó a México buscando mejores oportunidad e ingresó a la empresa San Ángel con la novela Primer Amor: A 1000 por Hora, forjando en esta una exitosa carrera por más de 20 años en producciones como Sin Pecado Concebido, Mujer, Casos de la Vida Real, siendo Vencer el Pasado uno de los más recientes.

Recientemente, después de más de dos décadas al aire, Sebastián en una entrevista con el programa Hoy decidió confesarse y señalar que desde un par de meses había tomado la decisión de retirarse de la reconocida televisora de Emilio Azcárraga, pues estaba en un breve descanso para el papel ideal, el cual aparentemente acaba de llegar, dado a que junto a su pareja, Angelique Boyer, en la nueva producción de la empresa, mismo que dijo que lo tenía muy feliz.

Pero ahora, parece ser que no cerraría la oportunidad en buscar fuera de la mencionada televisora una oportunidad para seguir creciendo y ganar hasta millones de dólares, pues confesó si es que él se atrevería a abrir su propia página de OnlyFoots, que tiene el mismo sistema que el de OnlyFans, solo que en esta subiría únicamente imágenes en la que muestre sus pies en diferentes posiciones, lo cual señalan es un gran negocio.

Dicho cuestionamiento se lo realizaron varios elementos de la prensa después de que el actor de El Dragón llegó al aeropuerto de la Ciudad de México, quien con gran amabilidad habló con respecto a diferentes cuestiones, como si es que él tendría algún fetiche que considere raro, haciendo mención al que muchos de sus fans tienen con los pies de otros, que hasta pagan miles para verlos, especialmente los de famosos.

Ante esto, Sebastián no respondió y solo se río de la situación, pero al preguntarle si él se atrevería a mostrarlos, respondió que no tenía ningún problema, señalando que incluso en ese momento los estaba exhibiendo con sus sandalias, evitando por todos los medios el cuestionamientos sobre si él las vendería en una plataforma de fans, y al final solamente declaró que cada quién hacía lo que quería y no detuvo su camino.

Fuente: Tribuna del Yaqui