Adiós Televisa: Tras revelar lo impensable por divorcio, Galilea Montijo abandona 'Hoy' y deja México

Ciudad de México.- La famosa conductora Galilea Montijo, quien tiene más de 28 años de carrera en Televisa, dejó en shock a todos los televidentes y a sus miles de fans debido a que este viernes 23 de junio no apareció en la transmisión del programa Hoy, lo cual despertó sospechas sobre la razón de su ausencia. Como se sabe, desde las primeras semanas de este año la originaria de Guadalajara, Jalisco, no ha dejado de causar revuelo y de estar en los titulares debido a su inesperado divorcio.

La también intérprete de novelas como El premio mayor, Azul, Tú y yo, Tres mujeres y El precio de tu amor no acudió a trabajar al matutino del Canal de Las Estrellas y a cuadro solamente aparecieron Andrea Escalona, Andrea Legarreta, Raúl 'El Negro' Araiza, Arath de la Torre y Carlos Arenas, pues como se sabe Tania Rincón está ausente debido a que se encuentra cubriendo los partidos de la Copa Oro mientras que Paul Stanley continúa en La Casa de los Famosos México.

Como se recordará, a lo largo del 2022 la también empresaria de 50 años tuvo varios rumores de presuntamente estar en pláticas para renunciar a su contrato de exclusividad y así dejar la televisora de San Ángel, pues tendría planes de mudarse a Estados Unidos donde trabajaría como parte de Univisión. Por ello, ante la ausencia de este viernes muchos comenzaron a decir que quizá dejaría definitivamente Hoy, pero la realidad es que no es así.

Desde la tarde de ayer jueves, 'La Gali' adelantó que no acudiría a trabajar al matutino ya que se dejó ver en el aeropuerto con sus estilistas Jorge Beltrán y Alfonso Waithsman, mientras que esta mañana reveló por fin dónde se encontraba a través de sus historias de Instagram, colgando una foto de Los Ángeles. Sin embargo, hasta el momento la tapatía no ha compartido la razón de este repentino viaje fuera de México.

En el más reciente episodio de Netas Divinas, la querida conductora tapatía confesó que debido a lo mal que la estaba pasando por su divorcio de Fernando Reina Iglesias, padre de su único hijo Mateo, intentó de probar la ayahuasca con el fin de mejorar su estado de ánimo: "Yo estaba sacando algo que me sacara de ese momento, que me dolía realmente hasta respirar, y un día me pasa por la mente la ayahuasca", expresó.

Sin embargo, aclaró ante las cámaras que no lo hizo debido a que un experto en el tema la orientó y le pidió que primero intentara con otro método para calmar la ansiedad: "Dicen que cuando vomitas, vomitas todo el veneno, coraje, la tristeza, pero llegó a mi vida un ser especial, y me dijo 'tengo varias técnicas, pero yo te recomiendo la respiración', pero me dice 'llevarte a la ayahuasca, yo no lo hago, pero el llevarte a ti como estás por dentro, sería como llevarte a una montaña y aventarte".

