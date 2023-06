Arleth Terán le responde a sus detractores tras enviar polémicas condolencias a Maribel Guardia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El pasado 9 de abril, día en el que el joven cantante, Julián Figueroa perdió la vida, dieron inicio muchas polémicas en el medio del espectáculo, una de ellas, fue la provocada por la famosa, Arleth Terán, después de enviarle sus condolencias a Maribel Guardia, a quien varios usuarios de redes sociales comenzaron a destrozar y a tildar de cínica. Luego de algunos meses, celebridad reaccionó frente a la prensa y esto fue lo que dijo.

Como algunos recordarán, hace unos meses, Arleth Terán fue objeto de polémica, después de que le envió sus condolencias a Maribel Guardia, a la que le envió fuerza y bendiciones por la temprana muerte de su hijo: "Maribel Guardia. Qué Dios te dé fuerza e infinitos motivos para seguir adelante, lamento mucho la partida de Julián, mil bendiciones para todos en tu casa". Estas palabras en sí mismas no deberían generar controversia y hasta cierto punto la gente enviaría su apoyo, el problema fue la relación que la propia estrella de Corona de Lágrimas y Terán vienen cargando desde hace décadas.

Julián, era hijo de Maribel y de Joan Sebastian, y aunque mucho se ha dicho del gran amor que hubo en dicha relación, lo cierto es que la misma llegó a su fin a causa de las diversas infidelidades del propio 'poeta del pueblo', las cuales llevó acabo con la propia Arleth Terán, cuando ambos estaban trabajando en la telenovela Tú y yo. Este problema añejo llevó a los internautas a saltar en favor de Guardia y a tachar de cínica a Terán.

Recientemente, Arleth fue interceptada por la prensa en el teatro Versalles, en la obra de teatro Amante vs Esposa, donde fue cuestionada sobre diversos temas como su maternidad entre otras cosas; sin embargo, el tema que más resaltó llegó cuando uno de los reporteros le preguntó sobre lo que pensaba de las opiniones del público después de que envió sus condolencias, a lo que la celebridad respondió cómodamente que le daba "igual".

La estrella de televisión básicamente declaró que no le interesaba la opinión buena o mala del público, dado a que ella envió sus condolencias desde el "corazón", resaltando que la opinión del público podría estar muy dividida, ya que si bien, había gente que lo viera como una buena acción, habría otros que no. Es bajo este contexto que Arleth prefería ignorar ambas caras de la moneda y seguir con su vida.

Ni las buenas, ni las malas ¿eh? Me da igual (...) Pues mira, desde que hacen las cosas del corazón y yo la verdad... habrá gente que la parezca, habrá gente que no, pero ni las buenas (opiniones) ni las malas). No me interesan las opiniones ni las buenas, ni las malas.

Cabe señalar que esta no es la primera vez que Arleth Terán habla al respecto del tema, ya que, el pasado 5 de mayo, también fue interceptada por la prensa en un evento público donde mencionó que esta situación la tenía "sin cuidado", puesto el pésame no era para las personas que la estaban criticando y de igual manera resaltó que lo hizo de "todo corazón": "El pésame fue para ella (Maribel) no para ustedes, no para la gente, no para nadie. Me da igual lo que opinen las otras personas".

Fuentes: Tribuna