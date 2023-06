Comparta este artículo

Ciudad de México.- Eduardo Verástegui durante años fue uno de los galanes más cotizados de Televisa debido a su participación en entrañables telenovelas, pero su carrera está a punto de dar un giro pues podría formar parte de las elecciones de 2024 ya que hace poco develó sus intenciones de contender a la presidencia de México. En una reciente entrevista, el también productor pidió a sus seguidores que hagan oraciones por él, para aclarar su mente y decidir si será candidato el próximo año.

En su reciente visita al programa Despierta América, Verástegui fue cuestionado sobre sus intenciones políticas en México, luego de que hace algunas semanas empleó las redes sociales para lanzar un mensaje sobre las elecciones presidenciales de 2024. Mientras promocionaba su nueva película Sound of freedom, el actor explicó que decidió meterse en temas políticos de su país natal porque considera que hay mucho que mejorar.

El cantante de la desaparecida agrupación musical Kairo dijo: "México no anda bien, la gran mayoría absoluta de México exige un nuevo abordaje en la política y en el gobierno. Yo formo parte de esa mayoría, estamos cansados de los mismos de siempre haciendo más de lo mismo, estamos hartos". Asimismo, Eduardo reveló que no solo ha sido su idea el irrumpir en la política y aseguró que varios de sus fans se lo han solicitado.

Sin embargo, el actor de los melodramas Soñadoras, Tres Mujeres y Alma Rebelde mencionó que hasta el momento no ha tomado una decisión: "Mucha gente me ha invitado a dar ese paso, este es un tema serio, lo estoy pensando, lo estoy meditando, estoy rezando para hacer la voluntad de Dios, no es lo que yo quiera en todos mis proyectos siempre le pido a Dios que me ayude que abra las puertas si viene de él y cierre las puertas si no viene de él".

Posteriormente, el intérprete expresó las cosas que cambiaría del país azteca: "Muchas cosas, hay más pobreza en México, hay más inseguridad en México, hay menos escuelas, no hay medicinas para las personas que necesitan medicina", expuso. Asimismo, solicitó la ayuda de su público para tomar la decisión de si estará o no en las elecciones: "No he decidido todavía, recen por mí porque es la decisión más importante de mi vida, la más difícil, tengo que responder muy pronto y más adelante se van a enterar cual es esa respuesta", declaró según información retomada por Agencia México.

Antes de finalizar el tema, el cineasta de 49 años recalcó: "Amó mi país, estoy dispuesto a dar la vida por mi país, hay muchas cosas que se pueden hacer, es un país muy rico donde hay mucha gente pobre viviendo, no es justo, ya estamos cansados y hartos de falsas promesa". Como se recordará, hace unos años Eduardo Verástegui decidió dejar su fama de artista y se entregó a la religión, empezó a predicar la palabra de Dios por el mundo y se volvió célibe.

