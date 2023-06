Fernanda Moreno de 'Acapulco Shore' reacciona a las críticas a su físico tras aparecer en evento

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Acapulco Shore es uno de los programas más exitosos de MTV, donde han desfilado un sinfín de personalidades que se han ganado el cariño del público por su personalidad e irreverencia, siendo Fernanda Moreno una de las más queridas de la nueva generación, pero tras la caótica temporada 10, la joven se había mantenido un tanto alejada de los reflectores, pero recientemente sorprendió al desfilar en un importante evento.

Fershy estuvo como invitada en la alfombra del programa Drag Race México, el cual se estrenó el 22 de junio a través de MTV, Paramount+ y WOW+, así que hubo toda una lluvia de estrellas, pero entre los comentarios en redes sociales destacaron el aspecto físico de la chica 'Shore', pues apareció enfundada en un fabuloso vestido con detalles de pedrería plateada del que resaltaba una pancita abultada y comenzaron a especular que podría estar embarazada.

La joven posó junto a famosos como Christian Chávez y se encontró con su a su amiga Karime Pindter, quien será invitada especial del programa: "¿Estás embarazada?", "Se ve más vieja", "¿Qué le paso?", "Te veías mejor antes", "Cuántos meses", "Demasiado bótox", "Ese look no le favoreció", fueron algunos de los comentarios que recibió y como era de esperarse no se quedó callada ante los ataques.

Instagram @fershymp97

Sí, subí de peso la neta, 10 kilos para ser exacta. Me costó mucho ejercicio y mucha comida, no es el mejor ángulo, pero neta nunca había estado tan contenta con mi físico. No estoy embarazada", escribió en Twitter.

También, subió a sus historias de Instagram un video en el que presumió su abdomen y resaltó que ya no recordaba lo tóxico que es el fandom de Acapulco Shore, así que volvió a reiterar que no se encuentra embarazada y mostró los resultados que ha obtenido gracias a su dedicación el gimnasio: "No se confundan yo no me meto con el físico de nadie que no se meta con el mío", afirmó.

Instagram @fershymp97

¿Fernanda Moreno regresa a Acapulco Shore?

Fue en 2019 cuando debutó en Acapulco Shore como parte de la séptima temporada, donde no la paso tan bien y tuvo varios encontronazos con algunos de sus compañeros, pero al público le gustó su participación y asistió hasta la décima entrega de manera consecutiva, pero por ahora no piensa regresar a show, pues contó que prefiere privilegiar su salud mental ya que en la última intervención que tuvo revivió muchos problemas con su expareja Robbie Mora, lo cual la dejó afectada, así que por ahora trabaja como modelo de una famosa plataforma.

Fuente: Tribuna