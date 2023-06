Golpe a Eric del Castillo: Kate del Castillo comparte fuerte noticia y deja en shock a Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La querida actriz Kate del Castillo, quien lleva casi dos décadas sin trabajar en Televisa, de nueva cuenta logró apoderarse de la atención de la prensa y es que hizo una impactante confesión sobre su vida privada. Como se sabe, la intérprete de 50 años sorprendió el año pasado al confirmar su romance con el director de fotografía Edgar Bahena, de 39, por lo que a partir de ese momento surgieron varios rumores sobre si volvería a llegar al altar luego de dos fallidos matrimonios y si había posibilidad de tener un hijo juntos.

Como se recordará, el primer esposo de la protagonista de La Reina del Sur fue Luis García, quien presuntamente la violentó. Su propia madre Kate Trillo ha dicho que la actriz vivía infeliz cuando estaba casada con García pero dijo que siempre disimuló para que nadie se enterara del infierno que estaba pasando. Mientras que su segundo matrimonio fallido fue con el actor Aarón Díaz, con quien tampoco tuvo éxito.

Luego de que a inicios de este 2023 los rumores de un posible embarazo no se hicieron esperar, Kate continúa negando esta posibilidad, e incluso recalcó que en este momento sus prioridades son otras: "Para los que tenían expectativas de que les iba a decir que me voy a casar o que estoy embarazada, pues lo siento mucho, pero ninguna de esas cosas, simplemente hago todos los días ejercicio y quería platicarles de eso", dijo a través de un enlace en redes sociales, según información recogida por Agencia México.

Kate del Castillo y su actual novio

Acto seguido, la también exnovia de Emilio Azcárraga Jean, actual dueño de la televisora de San Ángel, confesó que se encuentra viviendo una gran etapa en su noviazgo con el reconocido fotógrafo: "Yo no quiero que piensen que yo soy entrenadora ni mucho menos, ahora, entreno, por ejemplo, a mi novio lo entreno, porque hay que entrenar a los novios, ¿están de acuerdo?", dijo Kate entre risas.



Por último, la intérprete de novelas como Muchachitas, El derecho de nacer, Alguna vez tendremos alas, La mentira, Ramona y Bajo la misma piel expresó lo feliz que se encuentra luego de acudir a una revisión médica y recibir excelentes noticias de su médico debido a la calidad de vida que ha llevado: "Como toda mi vida he hecho ejercicio y me he cuidado, de verdad, ahorita, les voy a presumir que acabo de ir con el doctor y me hizo un general y estoy perfecta, me dijo que estaba increíble y me da mucha alegría", manifestó.

Como se sabe, Kate del Castillo siempre ha mostrado negativa de convertirse en madre pese a las múltiples peticiones que le hizo su padre Eric del Castillo, quien constantemente le pedía darle nietos y además afirmaba que un hijo haría que la actriz no acabara "sola". Finalmente, en la actualidad el primer actor de Televisa ya se resignó y perdió las esperanzas de que su hija menor tenga herederos pues duda también que pueda adoptar: "Ella no es de niños", dijo don Eric hace unos meses.

Fuente: Tribuna