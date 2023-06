Comparta este artículo

Ciudad de México.- "¿Cuál será la fortuna de mi signo zodiacal este último fin de semana del mes?", Mhoni Vidente, la astróloga y tarotista más famosa de México y América Latina, responde a tu pregunta en los horóscopos de hoy, viernes 23 de junio del 2023. Aquí encontrarás las predicciones del día en temas de amor, dinero, trabajo, salud y más. ¡Toma nota de los mensajes del Universo para esta jornada!

Horóscopos de hoy, viernes 22 de junio del 2023, por Mhoni Vidente: Predicción del fin de semana

Aries

Su pareja está muy estresada y no tendrá tiempo para una nueva relación amorosa, querida Aries; no se presione para encontrar el amor. Controle los gastos de la casa, está dando más dinero del que gana.

Tauro

Querido Tauro, este fin de semana podrías tener muchos problemas con tu familia, debido a que no has sido sincero con cómo te sientes. Cuida que la excesiva actividad no dañe su forma física.

Géminis

Posible pelea y malos entendidos con su pareja para este fin de semana, es lo que advierten las cartas de Mhoni Vidente. Atraviesa una etapa de grandes inseguridades financieras.

Cáncer

Su éxito laboral se debe al apoyo de sus compañeros, así que no sea egoísta, querido Cáncer, y reconozca el valor de la gente que está a su lado. Intente superar la pereza, anímese y haga más ejercicio.

Leo

Este viernes 23 de junio del 2023 será un día especialmente romántico, no lo desperdicie; cuide mucho su atención a su ser querido. Sus iniciativas financieras van a tener un gran éxito.

Virgo

El trabajo en equipo tiene sus pros y sus contras, estimado Virgo, así que atrévase a experimentar con la gente que recién está conociendo en la oficina. No se deje llevar por los ataques de languidez.

Libra

La compañía de sus seres queridos le hará más llevadera la jornada si es que la pasó muy mal en la oficina, querido Libra. Un familiar estará dispuesto a prestarle dinero para salir adelante de sus deudas.

Escorpio

Su trabajo le va a exigir una voluntad de hierro y mejor actitud ante sus compañeros. No fuerce demasiado su cuerpo, el organismo se debilita.

Sagitario

Comparta su preocupación por los problemas de dinero, quizá alguien que lo quiere mucho le ayude a pagar. Con la inversión que ha hecho, su estado en el trabajo mejorará.

Capricornio

Los comentarios de sus compañeros podrían hacerlo enojar en este día, así que tenga cuidado y respire muy profundo. Debe vigilar los horarios y la calidad de sus comidas.

Acuario

No se queje, las cosas no pueden ir mejor en el amor, siempre y cuando en realidad abra su corazón. Alguien le pedirá ayuda para un problema de dinero; piense bien antes de ayudar.

Piscis

Este fin de semana será muy bueno para nuevos contactos y entrevistas; así que empiece a anticipar sus compras. Su cuerpo experimentará algún cambio de tipo hormonal.

