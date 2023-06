La familia de Wendy Guevara le da el visto bueno a Nicola Porcella de 'LCDLFM' y organizan boda

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La Casa de los Famosos México se está perfilando para ser el reality show del año, pues desde que se estrenó se ha mantenido entre las principales tendencias del país, gracias a que los concursantes se han encargado de generar polémica, drama y diversión, siendo Wendy Guevara una de las favoritas del público y hay quienes aseguran que a pesar de que no tiene una trayectoria tan grande como algunos de sus compañeros les ha quitado reflectores.

Gracias a su sencillez, carisma y ocurrencias, la chica de Las Perdidas ha logrado sumar un gran número de fanáticos, quienes se mantienen al pendiente de sus pasos e incluso se han dado a la tarea de asistir a las afueras del inmueble para lanzarle porras y advertencias acerca de algunos de sus compañeros, pues quieren verla salir con la corona y el premio de cuatro millones de pesos.

Sin duda, algo que ha llamado la atención es la relación que ha logrado forjar con Nicola Porcella, con quien ha mostrado tener muy buena química, pues constantemente juegan y se lanzan coqueteos, dado que son conscientes del revuelo que están causando con su 'shippeo' y lo han aprovechado a su favor ya que incluso han pedido votos para sus compañeros a cambio de besos.

En este sentido, los conductores de Sale el Sol le cuestionaron a los hermanos de la influencer su opinión acerca de este supuesto romance y sin pensarlo, los jóvenes le dieron el visto bueno al peruano por lo que incluso comenzaron a bromear con planes de matrimonio: "Ya quiero boda. Yo pongo la cerveza, el vino y la banda, aunque empeñe el carro, dijo entre risas Paco", hermano de Wendy.

Por su parte, Jessi resaltó que como familia lo único que desean es que traten bien a su hermana, por lo que el actor peruano y todos los que la quieran son bien recibidos: "Siempre la trata bien y ella se deja querer, nosotros apoyamos al que la trate bien, así sean 10 o 5 son bienvenidos a la familia", afirmó.

Respecto al supuesto noviazgo que sostiene con Marlon Colmenarez, quien hace unos días sorprendió a Wendy al lanzarle desde un helicóptero ramos de rosas, sopas instantáneas y mensajes de su amigas, la hermana de la creadora de contenido indicó que siempre han dicho que son buenos amigos y destaca que siempre la ha tratado con respeto, por lo que le agradeció el gesto que tuvo con ella.

Es importante destacar que entre Wen y Nicola no hay más que una buena amistad, aunque la estrella del internet no niega que el peruano es muy atractivo, así que no será extraño que mientras continúen juntos en el programa sigan jugando y divirtiendo al público, pues se convirtieron en la pareja favorita del show gracias a sus personalidades sin filtros.

