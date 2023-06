'Lalo' España lanza contundente crítica a la cultura de los 'influencers': "Muy triste panorama"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Existen una gran cantidad de influencers en México, mismos que obtuvieron fama a través de diversas plataformas, ya sea por Instagram, YouTube y Twitter, sin embargo dicha corriente se desbordó aún más con la llegada de la pandemia y de TikTok, puesto en la temporada de la pandemia por Covid-19, una gran cantidad de personas utilizó el periodo de confinamiento para emprender con sus propios canales y de ahí saltar a la fama.

Si bien, no cualquier persona es capaz de convertirse en un influencer exitoso, puesto deben estar al corriente de las tendencias y saber acoplarse a lo que le gusta al público, la realidad es que no terminan por ser del todo aceptados en otras ramas del entretenimiento, esto en ocasiones ocurre porque algunas personas del gremio son tildadas de obtener su fama por no hacer nada en específico o porque directamente llegan con un actitud engreída a un lugar donde hay gente con mayor experiencia.

Este último hecho fue señalado por el actor y comediante de Televisa, Eduardo España, quien durante la tarde de este jueves, 23 de junio, utilizó su cuenta de Twitter para lanzar una contundente crítica en contra de la cultura de los "influencers" quienes, desde su perspectiva han incrementado su número de manera notable en los últimos tiempos, lo cual no es necesariamente bueno, puesto algunos dejarían de lado su carrera para continuar por el camino del entretenimiento.

Muy triste panorama, hoy en día salen “influencers” hasta por debajo de las piedras. ¿Y los estudios, preparación, herramientas, visión de contenidos? La inmediatez y las “carreras” al vapor a todo lo que dan. Ser vistos a costa de lo que sea. Con sus 5 minutos… ¡se la creen!.

Dicha afirmación de 'Lalo' España fue secundada por el actor y cantante de Broadway, Mauricio Martínez, quien bautizó dicha situación como una especie de "epidemia" de gente "improvisada", aún así destacó que no pierde la esperanza en que el talento continúe prevaleciendo al final del día: "Es una epidemia de improvisados, querido. Pero quiero creer que el talento prevalece al final".

¿Qué es un influencer?

Un influencer es una persona que tiene la capacidad de influir en las opiniones, gustos y hábitos de consumo de otros a través de las redes sociales. Suelen tener una gran cantidad de seguidores que confían en sus recomendaciones y consejos sobre diversos temas, como moda, belleza, viajes, deportes, salud, entre otras cosas. Estas personas se han convertido en una figura clave para las marcas y empresas que quieren promocionar sus productos o servicios de una forma más cercana y efectiva.

Al colaborar con un influencer, las marcas pueden llegar a un público más amplio y segmentado, generar confianza y credibilidad, y aumentar el engagement y el tráfico a sus sitios web. Para ser uno de ellos no basta con tener muchos seguidores en las redes sociales. También es necesario crear contenido de calidad, original y relevante para la audiencia, mantener una comunicación constante y fluida con los seguidores, y tener una personalidad auténtica y carismática que los diferencie de otros creadores de contenido.

