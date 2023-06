Laura Zapata manda contundente mensaje a actriz de Televisa en 'VLA' y esto dice de su pelea legal

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa y reconocida actriz, Laura Zapata, de nueva cuenta dejó en claro que ella no tiene preocupaciones, por lo que le mandó un contundente mensaje a la reconocida actriz de Televisa y cantante, Lucía Méndez, a través de las cámaras de Venga la Alegría, tras lo que además hizo un breve comentario con respecto a la pelea legal en la que están inmersas por su reciente desacuerdo.

Como se sabe, desde que concluyó la primer temporada del reality Siempre Reinas, las cosas entre Sylvia Pasquel, Méndez y Zapatas e puso muy tensa, dado a que al final de este la cantante tuvo varios comportamientos que la dejó enemistadas con las dos actrices, quienes tacharon a su colega como una "diva desempleada", que estaba presumiendo de una fama de la que carecía según su opinión, entre muchas otras cosas más.

Ante estos comentarios, que fueron mencionados en el programa Pinky Promise a inicios del 2023, Lucía mencionó que no iba a tolerar esa clase de agresiones a su persona y su carrera, por lo que dejó en claro que iba a interponer una demanda en contra de ambas, algo a lo que la hija de Silvia Pinal se dijo muy sin cuidado, al igual que Zapata, mencionando que no habían dicho mentiras y que podían defenderse en caso de que algo pasara.

Laura con elenco de Siempre Reinas. Internet

Ahora, hace un par de horas que la media hermana de Thalía dejó en claro que a meses de estas amenazas de demanda sigue sin ver alguna señal, así que se mantuvo firme ante la prensa en su postura despreocupada, pese a que estos siguieron cuestionando sobre los abogados o las repercusiones que pudiera tener, ella insistió en negarse a hablar y simplemente mencionó un "No sé mi amor, en esas estamos".

Con respecto a si va a volver al tan polémico reality de Netflix, la actriz mencionó que no sabía nada por el momento, y cuando le revelaron que Méndez había dicho que sí volvería siempre y cuando tanto ella como la hermana de Alejandra Guzmán no estuvieran presentes, Zapata exclamó un "Ay no mi amor, yo no quiero hablar de ella, no me interesa", sin dar un sí o un no con respecto a su posible participación en la segunda temporada.

Finalmente, la actriz de La Gata habló sobre su abuela, Doña Eva Mangue, la cual cumple próximamente un año de su fallecimiento, por lo que mencionó mencionó con gran emotividad que: "Mi preciosa hermosa, no sabes cómo la he extrañado, ya un año mi reina santa. La recuerdo todos los días. Le haré su misa obviamente de un año, siempre estoy pensando en ella, siempre que comento algo y que digo algo ella está presente".

