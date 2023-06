Laura Zapata sorprende con contundente respuesta a Gabriel Soto tras rechazar personajes en Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una vez más la reconocida actriz y muy polémica cantante, Laura Zapata, consiguió dejar sumamente sorprendidos a sus miles de seguidores, debido a que en una reciente entrevista dio una contundente respuesta a lo que opina de que el famoso galán de novelas, Gabriel Soto, prefiera el rechazar personajes de edad avanzada dentro de Televisa, pues él considera que aún puede interpretar a más jóvenes.

Como se sabe, Soto desde hace muchos años que es uno de los galanes de novelas más reconocidos de la empresa San Ángel, dentro de la cual comenzó en el año de 1996 al formar parte del melodrama Mi Querida Isabel, tras lo que siguió creciendo hasta ser protagonista en novelas como Las Vías del Amor, Mi Marido tiene Más Familia, siendo Mi Camino es Amarte, en el 2022, su última aparición en protagónicos.

Ahora, después de tantos años siendo el tan querido galán, Gabriel confesó que será el villano en la novela Vencer la Culpa, declarando que le gustaba la idea de diversificarse y estar en constante cambio en su carrera, sin embargo, hay algo a lo que el actor se negaría a realizar, y es que al parecer se negaría rotundamente a que los productores lo llamen para interpretar a hombres mayores de los 40 años de edad.

Esto pues recientemente el prometido de Irina Baeva dio mucho de que hablar entre los reporteros, debido a que cuando le cuestionaron sobre la posibilidad de interpretar ya a personajes como un padre o un señor de unos 50 años, este se molestó un poco y afirmó que aún se sentía joven y prefería seguir interpretando a protagonistas o villanos más jóvenes, lo que fue sumamente criticado por varios de sus fans.

Ante este hecho, cuando reporteros se toparon a la famosa actriz de La Gata sobre ella interpretar a personajes de su edad e incluso mayores a los de sus 66 años de edad, Zapata mencionó que a ella le vale, que ella siempre ha sido una actriz a la que le entra a todo tipo de personajes, se deja caracterizar y ella solamente hace su trabajo dándole vida a un personaje sin importar la edad que este tenga.

Tras esto, uno de los miembros de la prensa le explicó lo que había sucedido anteriormente con Soto, a lo que ella dijo que no podía dar una respuesta en nombre de él, puesto a que cada quién decidía que es lo que quiere o no quiere para su carrera y que clase de personajes va a aceptar, sorprendiendo al no arremeter como suele hacerlo cuando se trata del histrión de 48 años de edad, concluyendo con que por su parte no tenía esa inquietud.

Fuente: Tribuna del Yaqui