Luisito Comunica destapa exagerados cobros por grabar 1 hora en el Bosque de Chapultepec

Ciudad de México.- Si hay un referente turístico que es sumamente popular en la Ciudad de México, es el Bosque de Chapultepec, sitio en donde, posiblemente, todas las familias de la capital hayan ido al menos una vez en su vida, esto es gracias a sus espacios de recreación, museos, entre otras cosas; sin embargo, ni siquiera este sitio se salva del abuso de algunas personas, ya sean autoridades o los propios vendedores.

Hace algunos años comenzaron a surgir varias denuncias de los usuarios del parque, quienes se quejaban constantemente por los exagerados precios de los fotógrafos de la zona, quienes presuntamente embaucaban a los turistas para que se tomaran una foto por un precio, pero finalmente terminaban imponiendo una cifra sumamente elevada. En caso de que la gente se negara a hacer el pago, eran amedrentados por otros vendedores del parque.

Parece ser que este tipo de abusos no se limitan a los fotógrafos del lugar, ya que, según un informe reciente del influencer, Luisito Comunica, el cual publicó a través de sus redes sociales durante la jornada de este viernes, 23 de junio, las autoridades del Bosque de Chapultepec le cobraron aproximadamente 2 mil 300 pesos mexicanos por grabar por hora en el recinto, así como también le exigieron hacer algunos TikToks y dar promoción gratuita al sitio.

Según declaraciones del famoso, todo comenzó en una ocasión en la que pensó en ir a grabar los locales de comida del parque, esto con la finalidad de dar su opinión, para hacerlo, el influencer llevó una cámara mediana y a cuatro personas de su staff; fue entonces que unos policías se le acercaron para decirle que no podía grabar al menos que contara con un permiso y pagara un aproximado de 2 mil 300 pesos mexicanos la hora.

Luisito declaró que la experiencia fue bastante incómoda, puesto lo enviaron a varias oficinas, hasta que dio con el área de comunicación, donde los llevaron a un auditorio en el que les dieron un sermón sobre la importancia de grabar en el Bosque de Chapultepec, así como le pidieron que grabara unos tiktoks con consejos para que la gente supiera las vías más rápidas para llegar al parque, así como mencionara los beneficios del propio lugar, cosa a lo que él se negó.

Le cobran 2 mil 300 pesos a Luisito Comunica por grabar en el Bosque de Chapultepec

Luisito mencionó que para hacer el cobro no lo llevaron a una taquilla oficial, sino que le pidieron que hiciera una transferencia a una cuenta de banco y, en ningún lugar, decía "Chapultepec"; finalmente, reveló que se trató de una experiencia sumamente "rarísima" y le advirtió a todos los que desearan grabar en el parque, estuvieran conscientes de que debían llevar 2 mil 300 pesos para hacerlo.

En conclusión, fue una experiencia rarísima grabar en Chapultepec. Preparen sus 2 mil 300 pesos (la hora) cada que quieran grabar algo en el parque. El dinero que me cobraron realmente es lo de menos, y hasta cierto unto lo entiendo. Fue toda la interacción, la pedida de 'favores' y la transferencia de banco lo que me chocó.", compartió el famoso.