Luto en Telemundo: Tras muerte de su nieto de 9 meses, Penélope Menchaca llora otra difícil pérdida

Ciudad de México.- La famosa presentadora Penélope Menchaca, quien actualmente forma parte de las filas de Telemundo, de nueva cuenta se encuentra atravesando un difícil momento a nivel personal y es que hace algunas horas informó sobre una desgarradora pérdida familiar. Tras destapar que su segundo nieto perdió la vida a los 9 meses de nacido, ahora la también actriz se enfrenta a la muerte de su padre.

Fue durante la reciente emisión del programa Hoy Día, donde trabaja la presentadora, que se informó de su partida y por supuesto varios integrantes del elenco le enviaron sus condolencias: "Desafortunadamente el papá de nuestra querida Penélope Menchaca falleció anoche, por eso ella no está con nosotros el día de hoy. Le enviamos un fuerte abrazo a nuestra Penélope de parte de toda la familia de Hoy Día", dijo Frederik Oldenburg.

Por su parte, la exconductora del programa Venga la Alegría usó su cuenta oficial de Instagram para despedirse del hombre que le dio la vida publicando una imagen en la que aparecen juntos seguido de este mensaje: "Hasta el cielo papi". El padre de Penélope fue identificado como Juan Menchaca, originario de Torreón, Coahuila y quien estuvo casado con su esposa Dolores Menchaca durante por 58 años.

Penélope confirmó la muerte de su padre

De inmediato Menchaca, quien se volvió famosa gracias a su exitoso programa 12 corazones, recibió decenas de muestras de cariño por parte de varios colegas del medio, en especial de aquellos que conoció mientras trabajó en TV Azteca, como Cynthia Rodríguez, Laura G, Anette Cuburu, Serrath, Kristal Silva, Ismael Zhu 'El Chino', Curvy Zelma, Gaby Ramírez, entre muchos otros.

Como se recordará, a finales del 2022 la también conductora de programas como Enamorándonos, Ponle de noche y La Pareja Ideal se quebró ante las cámaras de Telemundo al compartir con la audiencia que su nieto Carlo nació con un padecimiento en el corazón, el cual no logró superar y falleció el pasado mes de septiembre a los 9 meses de vida: "He pasado los peores meses de mi vida que no se lo deseo a nadie", dijo completamente destrozada.

Penélope dijo que Carlo fue un bebé hermoso que siempre estuvo "sonriendo" pese a todas las adversidades que pasó durante sus nueve meses de vida. Asimismo, la famosa conductora declaró que además de que perdió a su nieto, también ha visto devastada a su hija todo este tiempo y en una actividad por fin de año, le escribió una carta a Carlo para pedirle que le enviara consuelo a su mamá que no la estaba pasando nada bien.

Fuente: Tribuna