Poncho de Nigris le propone a Wendy Guevara repartir el premio de 'LCDLFM' si llegan a la final

Ciudad de México.- La Casa de los Famosos México se ha convertido en el programa más comentado y desde que se estrenó no ha dejado de estar dentro de las principales tendencias del país, pues los participantes se han encargado de dar de qué hablar con sus irreverencias, romances, así como discusiones y el público ha comenzado a mostrar su preferencia por sus favoritos.

Televisa se lució con este reality show, pues el que resulte ganador de la temporada podrá llevarse la para nada despreciable cantidad de 4 millones de pesos, además de que estarán ofertando jugosos premios como el automóvil que ya se embolsó Apio Quijano y conforme avancen las semanas irán mejorando, razón por la que muchos aceptaron la invitación de formar parte de la aventura.

Algunos participantes ya se visualizaron y han compartido lo que harían con el premio en caso de resultar ganadores, pero Poncho de Nigris ya mostró que no se quiere quedar con las manos vacías, pues entre platicas comentó que ya le propuso a Wendy Guevara que si ambos llegan a la final se repartan el dinero a la mitad para que así aseguren quedarse con algo, aunque esto muchos no lo tomaron a bien.

El video de inmediato se viralizó y los internautas de aprovechado y muerto de hambre no lo bajaron, pues consideran que el regiomontano ya presiente que no tiene el suficiente apoyo para ganar, además de que ponen en tela de juicio su amistad con la integrante de Las Perdidas, pues ha lanzado algunos comentarios transfóbicos como que no quiso compartir cama con ella porque no le gusta tener cerca la "reata".

Por su parte, Wendy Guevara ya reaccionó a la propuesta y dejó en claro que una cosa es la amistad y otra el dinero, por lo que no aceptaría compartir el premio, aunque no tiene consciencia de que es la favorita del público ya que mencionó que siente que no podrá llegar tan lejos, pero sabe que si le insisten en el tema los va a mandar lejos, pues es firme con su postura.

Los mando a la reata, les digo, no, no, no, esto ya es diferente", sostuvo con decisión Wendy Guevara.

En uno de los primeros días del show, la influencer mencionó que si llega a salir con la corana le gustaría invertir para comprar unas tortillerías para sus papás, para que así no tengan que trabajar y obtengan un ingreso, pues para ella su prioridad es su familia, quien la ha apoyado desde siempre por lo que cuando tiene oportunidad de regresarles un poco de lo que le han dado no duda en hacerlo.

