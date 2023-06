Comparta este artículo

Ciudad de México.- Doña Silvia Pinal ha sacado varios sustos a sus seguidores y fans en el último año debido a que ha tenido varias hospitalizaciones por ciertas complicaciones médicas. Durante un reciente encuentro con la prensa, la famosa actriz Sylvia Pasquel compartió una impactante noticia sobre la salud de su reconocida madre y dejó sin palabras a todo el público de Televisa, empresa donde formó su carrera la matriarca de 'Las Pinal'.

Hace algunas horas la intérprete nacida en Guaymas, Sonora, recibió un importante reconocimiento por sus años dentro de la política, evento al que se dieron cita varios medios de comunicación, los cuales fueron testigo de que doña Silvia está muy saludable. Y es que el pasado 2022 la reconocida estrella de Mujer, casos de la vida real, alarmó a todos sus seguidores y fans luego de que en su regreso al teatro apareció desorientada y muy débil.

Sin embargo, en su más reciente encuentro con la prensa doña Silvia hasta se permitió hablar de la próxima boda que hay en la familia, la de su bisnieta Michelle Salas. La actriz sorprendió al señalar que no estaba interesada en llevar al altar a la modelo, pero luego cambió de opinión y dijo: "¿Y por qué no la puedo entregar?... no soy su papá, pero soy su mamá", comentó causando las risas de los presentes.

Luego de culminar la celebración, Sylvia Pasquel platicó con diversos reporteros como Ernesto Buitrón para comentar lo feliz que se siente de que su madre sea reconocida: "Claro que estamos contentos de saber que todavía siguen reconociendo a mi mami, este premio tan singular de la delegación Cuauhtémoc, que son las alas de la delegación, que haya venido la alcaldesa Sandra Cuevas, se lo agradecemos", dijo.

Asimismo, la también cantante compartió que espera que doña Silvia pronto reciba la medalla Belisario Domínguez debido a su enorme trayectoria: "Se lo merece, es una mujer que hizo muchas cosas en la política, estuvo en las tres cámaras". Además, la madre de Stephanie Salas compartió que a su madre le fascina ser reconocida: "Todo en vida, es mejor hacerlo en vida, es lo más bonito y que ella los pueda gozar".

Finalmente, la prensa cuestionó a 'La Pasquel' sobre la salud de su madre ya que en meses anteriores era evidente que no se encontraba del todo bien y así fue su contundente respuesta: "Va muy bien, ustedes la ven, está muy bien mi mamita, aguerrida, es muy fuerte, obviamente a veces tiene sus detalles, pero tenemos que estar muy al pendiente de ellas". Con estas declaraciones queda claro que doña Silvia está gozando de muy buena salud.

