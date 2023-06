Tras exponer a actor de Televisa, Luis de Alba llega a 'VLA' y niega enemistad con Benito Castro

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de exponer al reconocido actor de Televisa y presentador, Benito Castro, con temas de las fuertes adicciones que vivió en su juventud, el reconocido y muy querido comediante, Luis de Alba, recientemente llegó a Venga la Alegría con una entrevista en exclusiva, en la cual negó una enemistad con su compañero, aclarando su tan polémico comentario con respecto a este tema.

Como se sabe, el caso de asesinato de Paco Stanley volvió a cobrar relevancia en el medio artístico, después del lanzamiento de la docuserie, El Show Crónica de un Asesinato, proyecto de la plataforma ViX+ en el que se abordan las distintas causas que pudieron provocar la trágica muerte del presentador de televisión, el cual fue asesinado a disparos el 7 de junio del año de 1999 al salir de un restaurante en la Ciudad de México.

Ante este hecho, varios amigos del famoso presentador han salido a dar declaraciones de este hecho, siendo uno de ellos De Alba, el cual era un gran amigo y colaborador cercano del padre de Paul Stanley, mismo que dijo que él era consiente de que el difunto Stanley y Castro vivieron muchos años metidos en problemas de drogas y de alcohol, incluso mencionando que Paco en más de una ocasión le habría proporcionado la sustancia al actor.

Poco después de estas declaraciones, Benito en una entrevista quiso puntualizar que pese a los comentarios negativos del comediante, no tiene intenciones de iniciar una guerra con de Alba, mejor conocido por su papel de 'El Pirruris', mencionando que: "Cada quien habla lo que le sale del foro de las pelotas, ¿por qué nos quieren echar a pelear carajo?, qué pin... afán de amarrar navajas, no, no le voy a aclarar nada a Luis de Alba, no tengo nada qué aclarar".

Ahora, en una entrevista en exclusiva para el matutino de TV Azteca, Luis señaló que en ningún momento haya atacado o culpado de algo a cualquiera de las dos celebridades, mencionando que cada quién es responsable de lo que hace en vida y que solo Dios es el que puede juzgar las acciones, además de resaltar que quiere mucho a Stanley y Castro, por lo que jamás hizo un comentario con una mala intención.

De igual forma, negó que haber mencionado el como se divertían en aquellos tiempos le haya causado algún problema o enemistad con el actor de La Güereja, afirmando que simplemente estaba dando una opinión a temas que se han tocado, pero que todo estaba en orden y él no tiene de que preocuparse por este motivo, siendo muy contundente al recalcar que todo estaba perfecto con el tema.

Fuente: Tribuna del Yaqui