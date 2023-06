Cynthia Rodríguez confirma 'separación' de Carlos Rivera e impacta a TV Azteca con noticia de su bebé

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La conductora Cynthia Rodríguez se encuentra ya en la recta final de su embarazo y es por ello que en días pasados celebró uno de sus baby shower, donde fue agasajada por sus seres queridos y personas más cercanas. La también actriz y cantante permitió que las cámaras del programa Ventaneando la acompañaran en este día tan especial y en exclusiva les confesó la razón por la que está separada de Carlos Rivera.

La exintegrante del matutino Venga la Alegría declaró que se ha tenido que separar del intérprete nacido en Huamantla, Tlaxcala, porque ya no lo puede estar acompañando a su gira Un tour a todas partes por restricción médica ya que se encuentra a solo semanas de dar a luz: "He estado en revisión todo el tiempo, me dice 'estar súper bien, puedes seguir viajando', ahorita ya no, ahorita ya me dijeron tranquilízate un poquito'", contó al respecto.

Cynthia, quien dijo que en agosto nacerá su primogénito que llevará por nombre León, también confesó lo feliz que se siente con su embarazo: "Ya estoy casi en los 8 (meses), sí empecé a sentir otra vez cansancio, pero es normal, pero realmente me he sentido súper bien". Sobre el estado de su bebé, Rodríguez expuso: "El último ultrasonido, que acabo de ir antier, está perfecto, está enorme, ahorita ya pesa 2 (kilos) 200 (gramos)".

Fuente: Instagram @cynoficial

Al respecto de cómo se encuentra el futuro padre, Cynthia manifestó que se encuentra muy entusiasmado por la llegada de su primer bebé: "Lo veo más emocionado que nervioso ahora, pero cuando empezamos a hablar del momento del parto, ahí si es como que le da un poquito de nervios". Con relación al día en que nacerá León, la esposa del intérprete de Te esperaba explicó que desea que su parto sea natural y por ese motivo no tiene una fecha exacta.

Cuando es cesárea lo puedes programar, dices ‘tal día va a nacer’ y ese nace, y como queremos esperar a que él decida en qué momento va a nacer, pues realmente no se puede como que agendar, pero sí en agosto él tiene unas semanas muy tranquilas esperando estar en el nacimiento y sobre todo disfrutar estar primeras semanas con el bebé", dijo Rodríguez según información recogida por Agencia México.

Conjuntamente, la señora María de Lourdes Guerra Martínez Antonio, madre de Carlos, reveló lo encantada que se encuentra con la noticia del embarazo de Cynthia: "Yo feliz, encantadísima en este momento... (nieto) es el tercero, pero el primero de mi niño, y pies imagínate, lo amo tanto a mi niño, que me emociona tanto", dijo y aseguró que también será la abuela "más consentidora": "Ya le dije a mi hijo que me va a tener en su casa cada 15 días y me voy a venir cada que vez que me dé la gana".

Tras declarar que tiene "a la mejor nuera del mundo", finalmente la señora Guerra Martínez Antonio brindó un consejo a la feliz pareja: "Que se amen mucho y que transmitan a su bebé todo ese amor que se tienen". Como se sabe, Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera contrajeron nupcias el pasado junio del 2022 en una íntima ceremonia celebrada en Madrid, a donde solo acudieron unos cuantos invitados.

Fuente: Tribuna y YouTube Ventaneando