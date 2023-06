Federica Quijano alza la voz por 'Huellitas'; exige castigo para Vanessa N: "Tiene que ir a un reformatorio"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En los últimos meses se han registrado graves casos de violencia animal, en diversos estados de la República Mexicana, siendo los peores los ocurridos en Tecámac, en el Estado de México, donde un sujeto arrojó a un perrito a un caso de carnitas y el de 'Huellitas', cachorro que fue adoptado por Vanessa N. para ser torturado y asesinado apenas 4 horas después de llegar a su casa.

Esta terrible situación ha causado una gran indignación entre propios y ajenos, dado al extremo sadismo que algunas personas han mostrado en contra de los denominados 'lomitos'. Por esto mismo, algunos influencers y famosos, activistas y protectores de los animales han alzado la voz por 'Huellitas' y 'Benito/Scooby', entre ellos se puede mencionar a Federica Quijano, quien es conocida por su amor a los animales, al grado en el que ha adoptado a una gran cantidad de ellos.

Recientemente, la integrante de Kabah dio una entrevista para el programa de Imagen TV, De Primera Mano, donde se tocó el tema sobre el lamentable caso de 'Huellitas'; en dicha sesión de preguntas y respuestas con Gustavo Adolfo Infante, la cantante recordó que, luego de enterarse de la muerte del pequeño can, llegó a ofrecer una recompensa para todo aquel que pudiera encontrar a la adolescente.

Durante la charla, Federica reconoció que Vanessa N., la agresora de 'Huellitas', es una persona que, probablemente vive en un ambiente que no es "grato", recordando la famosa frase que reza: "Los monstruos no nacen, se hacen" y, pese a que las experiencias de la adolescente, de 17 años, no podrían ser gratas, la intérprete no la exentó de sus responsabilidades, resaltando el hecho de que tendría que ir a un "reformatorio" en un momento dado.

La hermana de Apio también declaró que Vanessa N. es una persona de cuidado, puesto si bien, ahorita le hizo daño a 'Huellitas', si siguiente víctima podría ser un bebé o, en el peor de los casos, podría convertirse en un "asesino en serie", dado a que no ha demostrado tener un buen "juicio"; finalmente, se cuestionó cómo es que podría existir alguien con tal nivel de "frialdad" para dañar a un animal.

Fotografía de 'Huellitas'

¿Qué pasó con 'Huellitas'?

De acuerdo con algunos detalles, Vanessa N. era una integrante de un CBTS, escuela en la que el pequeño 'Huellitas' habitaba, el cual pertenecía a todo un comité escolar, pero fue la propia alumna quien se propuso para adoptarlo y darle un hogar de verdad, por lo que los demás estudiantes aceptaron; lamentablemente, las intenciones de la adolescente fueron otras, ya que torturó al pequeño y lo mató; luego de ello publicó los videos de todo lo ocurrido en redes sociales.

