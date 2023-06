'MasterChef Celebrity': ¿Qué famoso será ELIMINADO el domingo 25 de junio en el reality de TV Azteca?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- MasterChef Celebrity regresó a la pantalla de TV Azteca y el domingo 25 de junio se estrenará una gala más en la que los concursantes tendrán que sortear complicados retos culinarios que serán evaluados por el temido panel de jueces, quienes ya demostraron que no están dispuestos a tolerar ningún error en la cocina, así que los famosos preparan su sazón para intentar conquistarlos.

En esta ocasión, la producción ejecutó importantes cambios en la edición con la intensión de renovarse y seguir manteniendo la atención de su audiencia, así que el Chef Adrián Herrera hizo su regreso, pero ahora de la mano de Poncho Cadena y Zahie Téllez, quien advirtió que a partir de ahora la competencia será mucho más seria y rigurosa, así que más vale que hagan platillos a la altura de la cocina más famosa de la televisión.

La semana pasada vimos a Jimena Longoria despedirse, pues cometió errores garrafales en sus presentaciones y este domingo 23 de junio alguien más se le unirá junto a la lista de eliminados, es por eso que los fanáticos se encuentran ansiosos por conocer el resultado y las filtraciones han revelado de quién se trata.

Lista de eliminados

Alejandro Lukini

Pedro Prieto

Poncho de Nigris

Gabriela Goldsmith

José de Jesús

Jimena Longoria

¿Quién será el próximo eliminado de 'MasterChef Celebrity'?

De acuerdo a las imágenes que muestran el avance del capítulo, la cocina se llenará de caos y tensión, pues se puede apreciar a ciertos competidores en aprietos e incluso teniendo algunos incidentes y desacuerdos, pues todo apunta a que habrá un reto en parejas que los pondrá de cabeza, así que quienes no tengan la técnica y precisión correrá un gran riesgo de volver a casa.

Tal como ha sucedido desde que arrancó el programa, los spoilers se han hecho presentes y esta vez no es la excepción, así que durante las últimas horas se ha mencionado en redes sociales el nombre del presunto eliminado, mismo que tomó por sorpresa a muchos ya que a estas alturas nadie quiere ver partir a sus favoritos y aquí te revelamos de quién se trata.

Algunas páginas expertas en filtraciones han nombrado a Emir Pabón como el posible eliminado, algo que no suena extraño ya que en sus últimos platillos no ha brillado lo suficiente, además de que han portado en varias ocasiones el mandil negro, así que no sería extraño que sea quien diga adiós al programa, aunque también ha sonado el nombre de Jorge 'Travieso' Arce.

No obstante, es importante destacar que esta información es ajena a la televisora y por ahora no hay datos que puedan verificarla, así que te invitamos a comprobar el resultado siguiendo la transmisión de MasterChef Celebrity en punto de las 08:00 de la noche, a través de la señal de Azteca Uno, donde se presentarán deliciosas recetas, clases magistrales y algunos invitados.

