Niurka Marcos no perdona a José Manuel Figueroa tras hablar de de su hijo y se le va a la yugular

Ciudad de México.- Niurka Marcos estuvo como invitada especial en la marcha LGBT+, donde desfiló por las calles del centro de la Ciudad de México junto a otras celebridades a bordo de carros alegóricos celebrando el mes del orgullo y mostrando su apoyo hacia la comunidad, quienes la han apoyado a lo largo de su carrera artística, así que se estuvo tomando fotografías con la gente y lanzando saludos.

La famosa vedette fue abordada por un grupo de reporteros, entre ellos Berenice Ortiz y le cuestionaron acerca de la participación de su hijo Emilio Osorio en La Casa de los Famosos México, por lo que orgullosa resaltó sus cualidades y el gran parecido que tienen: "No lo parí, lo cag… wey. Es igualito a mí, no se deja manipular y puedes tener cualquier tipo de conversación con él, muestra madurez y lo más importante sin ponerse ma…ón ni altanero, ha sacado la casta".

También, le preguntaron si ya dejó atrás sus problemas con José Manuel Figueroa, pues recordemos que durante una entrevista se refirió a Emilio como hijo de Bobby Larios, escándalo que desde hace años ha sonado, dado que el joven tiene cierto parecido con la expareja de la cubana, pero que realmente es hijo del productor Juan Osorio y en infinidad de ocasiones lo ha reiterado.

Evidentemente, el comentario del hijo de Joan Sebastián no le causó gracia y le dio con todo en redes sociales exponiendo un encuentro que tuvieron, donde destaco sus nulas habilidades en la cama y se mantiene firme en su dicho ya que le dolió que se metiera con su familia, es por eso que ya no puede tener un trato cordial con él: "Cuando yo suelto el fua ya terminó la historia. No le tengo rencor a nadie, pero si alguien lastima mis sentimientos o lo que yo más amo que es mi familia, pues yo me defiendo".

Niurka compartió que Figueroa no tuvo el valor de llamarla para disculparse de frente, pues le pidió de favor a un amigo en común que se lo comunicara, además de que no considera que haya sido un error de su parte, pues destaca que primero lo llamó Emi, luego Niurkito y remató preguntando si no era hijo de Bobby, para después pedir disculpas a Juan Osorio, así que está segura que fue intencional y recordó el mal sabor de boca que le dejó conocerlo.

Quedó muy mal porque a mí no me gustó conocerlo, es una persona narcisista que nada más habla de él y yo me pase ocho horas en su casa que le dejó su papá y no hicimos más que en la terraza frente a la alberca, agarró la guitarra, se puso a inventar canciones y se puso hablar de él, de la fortuna, me dio hueva y me quise ir".

Finalmente, indicó que le llamó a Juan Osorio para darle todo el contexto de lo ocurrido, pues cuando le preguntaron dijo no tener problemas con José Manuel Figueroa e incluso resaltó la amistad que tienen, pero Niurka le reclamó y le dio detalles recordándole que con su familia nadie se mete, algo que aceptó el productor ya que no había visto todo lo que dijo el cantante.

