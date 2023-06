Paola Suárez revela que Poncho de Nigris buscó por estrategia a Wendy Guevara antes de 'LCDLFM'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La Casa de los Famosos México sigue avanzando y conforme pasan los días se van destapando rivalidades y estrategias entre los concursantes, quienes ya están pensando en cómo seguir avanzando, aunque algunos como Poncho de Nigris se adelantaron ya que desde antes del encierro tenía sus planes para destacarse y ganarse el apoyo del público, quien finalmente es el que decide quién se queda y quién se va.

Según Paola Suárez del grupo de Las Perdidas, el regiomontano habría buscado a Wendy Guevara para hacer una alianza y de algún modo limpiar su imagen, pues su intención era demostrar que no es homofóbico como lo han tildado algunas personas, además de que es consciente de todo el apoyo en redes sociales que tiene la rubia, por lo que sería mentira que no se conocían.

Poncho le habló, le hizo videollamada, le dijo: hay que juntarnos, hay que ser como inseparables porque ya ves que me tiran por homofóbico", dijo Paola frente a las cámaras de Eden Dorantes.

Crédito: Televisa

De acuerdo a la creadora de contenido, por esta razón Wendy no se habría sorprendido del comportamiento de Poncho, quien en su presentación causó polémica al no querer compartir cama con ella, argumentando que no le gusta reata, pero al parecer conforme han pasado los días han logrado hacer química, aunque eso no quita que sí hubo un interés detrás de su amistad.

Al cuestionarle si sabe lo que Wendy Guevara haría si se lleva el premio de los 4 millones de pesos, Paola compartió que antes de irse le platicó que le gustaría pagar su casa, pues pidió un préstamo al banco para adquirirla, así que esa podría ser una de sus prioridades, además de darse algunos lujos como celulares, ropa y hasta tenis para sus chacales, pues resalta que le gusta ser compartida.

ESPECIAL

Respecto a que algunos fans han mencionado que Ferka es un tanto grosera con Wendy, Paola siente lo mismo y no se guardó nada al hablar de ella, pues hasta se burló de sus voluptuosos labios: "Tiene un modo muy feo, la gente lo puede decir y tiene como que una envidia, es malcarienta. Luego tiene como unas bolas en los labios, hasta le hicieron memes de que parece como un chorizo".

Para rematar, la creadora de contenido le envió saludos a la ex de Christian Estrada: "Ferka no te conozco, pero me caes mal por ahora", así mismo reiteró que ve a su amiga como ganadora y espera que salga de La Casa de los Famosos México para que continúen con sus proyectos que tienen juntas, dado que adelantó que regresarán a grabar con Adela Micha en su programa La Saga.

Fuente: Tribuna