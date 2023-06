3 razones por las que Ferka podría ser la próxima eliminada de 'La Casa de los Famosos México'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reality de Televisa, La Casa de los Famosos México se ha posicionado como el más comentado en redes sociales gracias al contenido que generan sus concursantes, quienes se han dedicado a imprimir drama, polémicas, así como a ventilar aspectos de su vida privada que han mantenido al pendiente a los televidentes, quienes tendrán la decisión respecto al próximo eliminado.

Tal como sucede cada miércoles, las celebridades entraron al confesionario para emitir sus votos y en esta ocasión los nominados fueron: Bárbara Torres, Raquel Bigorra, Ferka y Nicola Porcella, siendo este último el salvado por Emilio Osorio, quien ganó la prueba de líder, así que son ellas quienes dependen completamente de los votos del público, pero existen grandes probabilidades de que sea la ex de Christian Estrada la que abandone el show.

Es importante destacar que cada acción de los habitantes cuenta, pues al ser grabados 24/7 todos sus movimientos son juzgados, pero hay muchos que no están de acuerdo con la forma en que se ha manejado María Fernanda Quiroz, quien no ha logrado conectar con la mayoría de sus compañeros y de falsa no la han bajado en redes sociales, así que aquí te presentamos tres razones por las que su permanencia corre peligro.

¿Por qué Ferka sería la próxima eliminada de 'La Casa de los Famosos'?

Comentarios transfóbicos a Wendy Guevara

Sin duda, Wendy Guevara se ha convertido en la gran favorita del público y han acusado a la actriz de hacerle caras y de haber lanzado comentarios con tintes transfóbicos en su contra, algo que la chica de Las Perdidas ya notó, es por eso que ha comentado que no ha logrado tener una buena convivencia con ella, pero ahora que se siente en riesgo acudió a pedirle ayuda para que su gente la apoye, pero es algo que no sucedió ya que la influencer prefirió ser congruente.

Romance falso y bajo rating

Ferka entró junto a Jorge Losa, con quien tuvo sus quereres antes del show y como estrategia decidieron vender su romance, pero no les ha funcionado y se han mostrado bastante grises en la casa, por lo que su participación no ha tenido la relevancia como otros personajes como Wendy Guevara, Nicola Porcella o Poncho de Nigris, quienes se han encargado de entretener a laa audiencia.

Pleito con Bárbara Torres

Hace unos días, Bárbara Torres quien es su compañera de cuarto terminó ahogada en llanto al mostrar que se siente incómoda con su presencia, resaltando que su carácter es difícil de sobrellevar y que ha sentido faltas de respeto de su parte, lo cual comprueba que no todos están contentos con ella, así que por todo esto el público podría no apoyarla con sus votos, ¿será que se salva?

