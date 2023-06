Salió del clóset: Tras debut en Televisa, conductor deja 'Ventaneando', se va de México y vive infierno

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un famoso conductor, quien luego de décadas de trabajar en TV Azteca durante el 2021 realizó su debut en Televisa, dejó sorprendidos a todos sus admiradores y fans debido a que esta semana abandonó la conducción del programa Ventaneando y se fue del país; desafortunadamente, el también actor y youtuber mexicano está viviendo un verdadero calvario luego de viajar a España.

Se trata de Pedro Sola, quien comenzó su carrera en la televisora del Ajusco hace 27 años cuando de trabajar en un banco, se convirtió en discípulo de la reconocida periodista Pati Chapoy. El también DJ mexicano se mantuvo fiel a este canal durante décadas, sin embargo, en el 2021 apareció en la empresa de San Ángel luego de abrir su corazón en entrevista con el programa de Televisa Confesiones conducido por la exconductora de Ventaneando Aurora Valle.

En esta emisión 'El Tío Pedrito' habló como nunca de su salida del clóset, su actual pareja sentimental y sus errores al aire en el programa de espectáculos (como el de la mayonesa que le costó millones). A lo largo de la semana que acaba de transcurrir, el presentador de 76 años brilló por su ausencia en el Canal Azteca Uno debido a que emprendió un viaje fuer de México, con destino a España.

Desafortunadamente, el actor de obras de teatro no la está pasando nada bien debido a que tuvo varios inconvenientes en sus vacaciones; a través de su cuenta oficial de Twitter, Sola reveló que la aerolínea con la que viajó era deficiente pues ni siquiera llegaron sus maletas a la 'Madre Patria': "Viajar en Iberia resultó en un fiasco, las maletas no llegaron, explicación absurda, ls pista en México es muy corta y no pueden llevar tanto peso".

Asimismo, sus compañeros de Ventaneando como Pati Chapoy y Daniel Bisogno contaron en una de las emisiones del programa Ventaneando que Pedro traía una "muy mala suerte" debido a que le estaba pasando de todo en territorio español y que solamente faltaba que lo 'orinara un perro' pues al parecer también habría tenido algunos problemas estomacales.

Pero la cosa no paró ahí y es que hace algunas horas el propio Pedro Sola compartió que la aerolínea con la que viajó sigue mostrando deficiencias pues ahora vendieron las reservas de vuelo que él tenía: "Reservas con meses de anticipación, los lugares en el vuelo y así nomás cambian de equipo y ya no valen las reservas de asientos". Aunque cabe resaltar que no todo fue malo, ya que el conductor tuvo la oportunidad de reunirse con Jimena 'La Choco' Pérez, quien tiene años residiendo en aquel país.

Fuente: Tribuna y YouTube Ventaneando