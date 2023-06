"Soy más perra que tú": Ferka revela insultos de mamá de Christian Estrada y deja helado a Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Hace algunas horas la famosa actriz María Fernanda Quiroz, quien es mejor conocida como Ferka, por fin rompió el silencio sobre qué detonó su separación de Christian Estrada y contó con lujo de detalle todo el drama que vivió. Como se sabe, la noche de ayer viernes 24 de junio se realizó la tercera fiesta temática en el reality La Casa de los Famosos México, que fue el escenario perfecto para que la llamada 'Mamá Leona' se desahogara con sus compañeros.

Esta semana la exactriz de telenovelas y unitarios de TV Azteca ha dado mucho de qué hablar debido a que ha tenido fuertes roces con otra de las inquilinas, Bárbara Torres, quien incluso en una ocasión le gritó enfrente de sus compañeros que ya estaba "harta" de sus malos tratos. Sin embargo, en esta ocasión Ferka provocó un fuerte revuelo porque aprovechó las cámaras del exitoso reality de Televisa para hablar como nunca antes de su vida personal.

Como se recordará, Ferka y Christian se separaron en octubre del 2022 luego de casi 2 años de relación y de haber ganado varios millones de pesos en el reality Inseparables: Amor al límite. Desde que se anunció que su compromiso matrimonial había terminado en muy malos términos, la actriz mexicana solo había compartido detalles a cuenta gota y se había limitado a decir que el padre de su único hijo Leonel no la había defendido de un ataque de su exsuegra.

Christian y Ferka con su bebé

Mientras estaba en una plática con Apio Quijano, Wendy Guevara, 'La Barby' Juárez, entre otros, la famosa actriz y conductora recordó que cuando estaba junto a Estrada tuvo sospechas de que este la engañaba, sin embargo, lo que la hizo "abrir los ojos" fue cuando su pareja no la defendió de su madre: "La suegra me agredió en el bautizo de mi hijo... No sé si fueron las copas (…) Pasa, que no la pelo, y me hace así (se jala el brazo) y me dice 'conmigo no, soy más perr... que tú, Ferka".

Después de ese roce, Ferka explicó que esperaba que Christian la apoyara pero ocurrió todo lo contrario: "Me calenté porque me habló feo… sí está cañón, yo sé que las madres son intocables, pero está tu hijo y tu próxima esposa. A quién tendría que decir 'hey, para' (es a ella) pero (me dijo Christian) 'Con mi madre no te metas, pende...', ahí es cuando yo (abro los ojos), se empieza a poner superviolento... la primera noche no lo podía creer".

La actriz contó que desde esa noche su relación con Estrada terminó y aseguró que él pasó tres noches sin ir a dormir a su casa, dejando en completo abandono a su hijo de meses. Lamentablemente eso no fue todo, pues el también actor habría entrado sin su autorización a su casa para sacar sus cosas, lo cual desencadenó el pleito legal que actualmente mantienen.

Fuente: Tribuna y YouTube El 5