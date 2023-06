Tensión en Televisa: Galilea Montijo se pelearía con Cecilia Galliano en 'La Casa de los Famosos'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta dentro de Televisa acaban de ponerse las cosas más complicadas de lo usual, debido a que afirman que se han elevado las tensiones entre sus integrantes, debido a que acaban de asegurar que la famosa actriz y polémica presentadora, Galilea Montijo, habría tenido una fuerte pelea con su reconocida colega, la famosa actriz Cecilia Galliano, durante una de sus participaciones dentro de La Casa de los Famosos México.

Como se sabe, fue el pasado domingo 4 de junio cuando se estrenó la primera temporada del afamado reality show, que se transmite los 24 horas del día los siete días de la semana a través de ViX y los canales ligados a la empresa San Ángel, tales como el Canal 5, Univisión y las redes sociales, contando con la conducción de Montijo como principal, Galliano y Mauricio Garza en el sin censura, Pablo Chagra en las redes sociales, y Diego de Erice y Odalys Ramírez, en las galas.

Estos seis presentadores han demostrado ser una gran elección por parte de la empresa San Ángel y sus aliados, pues en redes sociales no han parado de ser nombrados por el público, que hasta el momento ha tenido una gran impresión por parte de todos y cada uno de ellos, que al parecer se han complementado a la perfección entre ellos y se llevan de maravilla, pues en las emisiones que se enlazan las risas nunca faltan.

Pero tal parece que esa armonía no estaría detrás de cámaras, debido a que recientemente el canal de YouTube de Chacaleo, acaba de afirmar que la presentadora del programa Hoy no puede estar cerca de la reconocida actriz y pediría a la producción que no las pusieran a trabajar lado a lado en lo que resta de las emisiones del afamado reality show proveniente de Telemundo, pues al parecer no la toleraría.

Galilea Montijo. Internet

Aparentemente este hecho sería pues considera que estarían realizándose muchas comparaciones entre ambas y ella usaría sus influencias dentro de la televisora para que no vuelva a suceder, por lo que al parecer en las siguientes emisiones ya no se volvería a ver a Montijo y Galliano compartiendo en el mismo foro al mismo tiempo, o de lo contrario ella amenazaría con abandonar el proyecto a medio camino.

Cabe mencionar que hasta el momento dicha información permanece en calidad de especulaciones, debido a que ninguno de los productores a cargo del proyecto dentro de la empresa televisiva de Emilio Azcárraga, no han salido para aclarar si es verdad que estarían en medio de una encrucijada con esta pelea de las presentadoras, sin embargo, se espera que pronto se hable al respecto, ya sea para confirmar o desmentir lo dicho por Chacaleo.

Fuente: Tribuna del Yaqui