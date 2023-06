Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido exconductor del programa Hoy y querido actor de novelas, Mauricio Mancera, recientemente empleó sus redes sociales para mostrar su molestia, así que no dudo en arremeter en contra de la Senadora mexicana, Lilly Téllez, pronunciándose en apoyo a la Marcha del Orgullo LGBTQ, debido a un comentario que tachó de desafortunado por parte de la política que podría ser candidata a la presidencia.

Como se sabe, el pasado sábado 24 de junio se realizó la marcha anual que se realiza en favor a la mencionada comunidad, en el que no solo los pertenecientes a ella marchan en favor de sus derechos, exigiendo igualdad y respeto, pues también se une toda persona a favor de este movimiento, en el que también se honra la memoria de los hombres y mujeres que fueron asesinados en un bar gay en la década de los 70's.

Desde ese momento hasta la actualidad se han ido sumando millones de personas más a esta causa, pidiendo el respeto que se merecen, entre ellos celebridades, ya sean de Televisa, alguna otra televisora o independientes, como lo es la cantante Danna Paola, que año con año se presenta en la marcha, o a través de sus redes sociales comparten mensajes de amor, de respeto y de igualdad, buscando la conciencia para acabar con el odio y las divisiones.

Pero, la tarde del pasado sábado 24 de junio, durante la marcha hubo un comentario que llamó la atención por parte de la mencionada Senadora de México, debido a que a través de su cuenta de Twitter criticó el lenguaje inclusivo, expresando que: "No se dice todes, se dice todos. Que siempre sea motivo de orgullo hablar correctamente", causando un gran revuelo entre millones de internautas.

Uno de esos internautas que no dudaron en demostrarle que estaba en un error y debía de ser más empática fue el reconocido actor Mauricio Mancera, el cual retuiteó su comentario con el mensaje: "¡Elegiste el mejor día para tener la discusión! ¡Felicidades por tu empatía!", demostrando que estaba en contra de su opinión y que le hacía falta un mejor entendimiento del por qué se usaba ese lenguaje.

Pero, no solo Mancera salió en defensa de la comunidad, pues también la famosa presentadora de TV Azteca, Analu Salazar, también le respondió con un: "Por tu rígida mentalidad, MUCHES NO votaremos por ti, si es que logras ser candidata", mientras que el actor Mauricio Martínez le señaló que: "Yo opinaba igual hace tiempo, Lilly, aún siendo parte de la comunidad. Pero parte de la belleza que tiene la diversidad es el respeto. Si a ti no te gusta esa palabra o en tu caso no aplica, se respeta. Pero a quien decir todes lo hace sentirse incluido, también hay que respetar".

Fuente: Tribuna del Yaqui