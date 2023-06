Comparta este artículo

Ciudad de México.- El pasado viernes 23 de junio se vivió una de las noches más poderosas para manifestar todo eso que deseamos pues el 24 de junio se celebró el Día de San Juan. Pese a que ya pasó esta importante fecha energética, ahora se aproxima la luna en cuero creciente y con ello, las energías se siguen moviendo. Mhoni Vidente te dice qué le depara a tu signo zodiacal para el arranque de la semana y con ello, puedas tener éxito en el amor, salud y sobre todo el dinero para que nadase falte. Buena suerte y feliz domingo.

Aries

Pon atención en controlar tu paciencia, pues hoy será el día en la que más la necesites; escucha los consejos de los demás y sobretodo procura no hacer comentarios que al final resultan hirientes. Aprovecha este día de descanso para pasarlo en familia.

Tauro

Desde hace unos días tienes en la mente la idea de qué algo no estás terminando o no le estás prestando atención; este es el momento perfecto para que te sientes a saber qué es lo que tienes que acomodar, especialmente si se trata de tu salud. No olvides ahorrar necesitarás recursos para una emergencia.

Géminis

Si quieres que las cosas te salgan a pedir de boca, deberás esforzarte mucho en relajarte y sobretodo conseguir todo lo que quieres; a veces piensas que las terceras personas están son responsables de ello pero al final cada quien forja su destino. Prueba conocer meditaciones te ayudará encontrar la respuesta.

Cáncer

Hoy tendrás un encuentro inesperado con alguien de tu pasado quizá sea una amiga de la que no habías sabido en un buen tiempo este momento te llenará de energía y sobretodo te dará el empujón para hacer cosas nuevas y divertidas. Cuida mucho tu alimentación, no prestar atención te llevará a enfrentar problemas graves de salud.

Leo

Has estado falto de atención y por ello hoy es el día perfecto para que te concentres en organizar una comida familiar o incluso una salida con tus amigos; recuerda que no siempre se puede ser el centro de atención y muchas veces las personas que te rodean son los que te piden que estés más al pendiente de ellos.

Virgo

Puede que hoy no sea el día en que estés de mejor humor pero recuerda no desquitarte con las personas que te rodean, lo que debes hacer es enfocarte en saber qué es lo que te aqueja y sobretodo dirigir toda tu energía en buscar una solución favorecedora. Cuida tus gastos, podrías arrepentirte después de tantos lujos innecesarios.

Foto: Twitter

Libra

El mejor plan que puedes tener para este día es el estar 100% tranquilo y sobretodo mejorar tus hábitos alimenticios; recuerda que los cambios de temperatura pueden ser factor importante para desarrollar enfermedades gastrointestinales y posiblemente tu energía traiga una de ellas. Ten cuidado con los corajes podrían afectar más que tu salud.

Escorpio

Hoy es un día lleno de tranquilidad y posiblemente lo aproveches al máximo; evita estar pensando en todo lo que te aqueja y mejor concéntrate en saber cuál es la mejor manera de consentirte. Una persona de tu pasado está por buscarte traerá propuestas de amor o negocios.

Sagitario

En el ámbito profesional alguno de tus superiores te ha estado exigiendo demasiado pero no es por el afán de hacerte molestar, sino que en realidad lo que está haciendo es probando tus capacidades pues posiblemente está pensando en darte un puesto con mayores responsabilidades, mientras eso sucede, aprovecha este día para disfrutarlo en familia o pareja.

Capricornio

Estas un poco renuente a salir reunirte con las personas de tu pasado, ya sea familia o amigos; recuerda que si tú mismo te empiezas a cerrar ese tipo de oportunidades, al final manifestarás que todas las que se te presenten también lo hagan. Date la oportunidad de vivir experiencias nuevas y sobretodo conocer gente que alimente tu entorno.

Acuario

Estos días te has sentido falto de energía e incluso también te ha costado trabajo tomar iniciativas, lo mejor será que este día te dejes fluir a cualquier plan que salga; piensa que muchas veces las cosas esporádicas son las que nos dejan mejores recuerdos e incluso oportunidades. No te cierres al amor, tu media naranja está cerca.

Piscis

Te has enfocado en complacer a los demás que te has hecho a un lado a ti mismo, lo mejor será que hoy te enfoques en darte gusto ya sea con una salida, alguna compra que no represente un gasto fuerte o incluso un momento de relajación, lo necesitas para calmar todas las tormentas que aquejan tu mente.

Fuente: Tribuna