Reporteros de Foro TV, Said Ochoa y Luis Carlos Hernández, denuncian acoso en Marcha del Orgullo LGBTQ

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una vez más la molestia se hizo presente en las redes sociales, pues el reconocido reportero de Foro TV y presentador, Luis Carlos Hernández, junto a su famoso compañero de la misma empresa, Said Ochoa, acaban de emplear sus respectivas cuentas para denunciar que sufrieron de acoso mientras que estaban formando parte de la Marcha del Orgullo LGBTQ, reprobando el comportamiento.

Como se sabe, el pasado sábado 24 de junio se realizó la marcha anual que se realiza en favor a la mencionada comunidad, en el que no solo los pertenecientes a ella marchan en favor de sus derechos, exigiendo igualdad y respeto, pues también se une toda persona a favor de este movimiento, tales como celebridades, desde actores de Televisa hasta cantantes, o influnecers de las redes sociales, que buscan crear conciencia.

Una de esas celebridades que estuvo presente fueron Said y Luis Carlos, los cuales son reconocidos reporteros de noticias para la empresa televisiva de Foro TV, pero no solo por ello estuvieron presentes buscando entrevistas con famosos como Kunno o Lorena Herrera, que también fueron parte de este, sino que ambos pertenecen también a la comunidad, así que tanto su trabajo como el apoyo a la marcha los mantuvo ahí.

Pero, al parecer la experiencia que vivieron en este año no fue para nada placentera, debido a que a través de su cuenta de Twitter, Luis Carlos este domingo 25 de junio expresó que: "Ayer en la cobertura un dude (hombre) me agarró el nepe (sin mi consentimiento) No se pasen amigues, acoso es acoso donde sea y quién lo cometa. No distingue preferencia , orientación ni género", dejando en claro que no había sido divertido su fue en broma.

Por su parte, Said de igual manera empleó sus redes sociales para compartir el tuit de su compañero junto al mensaje: "Me pasó lo mismo y a mi camarógrafo igual lo acosaron 'como de chiste'", agregando que él también estaba en desacuerdo con estas acciones, pues seguían siendo un completo delito y no estaba bien que de broma o chiste estuvieron tocando a las personas sin su consentimiento, pues de eso no va el movimiento.

Cabe mencionar que ante esta denuncia en sus redes sociales sus miles de seguidores le mostraron su completo apoyo, señalando que estaban en lo cierto de denunciar este tipo de comportamientos, pues hay quienes consideran que un error como este podría echar a perder lo que con años han tratado de construir sobre el respeto de este movimiento, pidiendo que se detuvieran estas acciones.

Fuente: Tribuna del Yaqui