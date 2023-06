Comparta este artículo

Estados Unidos.- La muy querida y famosa cantante estadounidense, Taylor Swift, recientemente anunció que iba a relanzar su álbum Speak Now, en el cual viene una canción que dice fue escrita para una de sus más famosas exparejas, por lo que en pleno concierto decidió hacerles una muy importante petición a sus millones de fans, tanto presentes como los que lo verían por Internet o TV, con respecto al reconocido cantante, John Mayer.

Como se sabe, John y Swift salieron por varios meses cuando ella era una adolescente de tan solo 19 años, y al parecer, así como con el resto de sus exparejas, el famoso cantante también tendría un lugar importante en sus temas, pues se dice que la canción Dear John de su tercer álbum de estudio, Speak Now, que será relanzado pronto, estuvo llena de indirectas hacia su expareja, con la que terminó hace 14 años.

Pero ahora, después de más de una década separados, la cantante pidió un alto a los ataques hacía Mayer, debido a que el pasado sábado 24 de junio, en uno de sus conciertos como honor al relanzamiento del mencionado álbum, sorprendió a sus fans al cantar el tema anteriormente comentado, y aunque ella nunca ha confirmado o negado que sea en dedicación para él, todos lo han asociado con él.

John y Taylor. Internet

Es por este motivo, que la cantante estadounidense mientras que estaba sobre el escenario a punto de hacer la interpretación de su canción decidió hacer una petición a sus fans, así que les expresó: "Tengo 33 años. No me importa nada de lo que me pasó cuando tenía 19 años excepto mis canciones. No saco este álbum para que sientan la necesidad de defenderme en Internet de alguien sobre él qué creen que podría haber escrito una canción hace unos 14 millones de años".

Como se puede ver, en ningún momento mencionó el nombre del reconocido cantante, pero para muchos de sus seguidores claramente hacía referencia a Mayer, así que a través de las redes sociales varios han prometido que van a detener los comentarios negativos hacía John, mientras que otros le aplaudieron el hecho de que ha madurado mucho y prefiere evitar los ataques y solo enfocarse en su música.

Cabe mencionar que la verdadera sorpresa detrás de cantar el tema en su concierto, no es que pidiera un cese al fuego para su expareja, sino el hecho de que han pasado 11 años desde la última vez que la intérprete de Lover no había cantando la letra en público, siendo esto lo que la llevaría a pedir que no hubiera ataques en contra de nadie, como sucedió en el pasado, dejando en claro que todo ya había pasado.

Fuente: Tribuna del Yaqui