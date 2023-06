Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tal parece que dentro de Televisa una vez más se han hecho presentes las inesperadas traiciones, debido a que recientemente el reconocido cantante, Apio Quijano, acaba de darle una 'puñalada' por la espalda al famoso galán de novelas y deportista, Nicola Porcella, dentro de La Casa de los Famosos México, de la cual ahora lo querría fuera y ya estaría armando nuevas alianzas.

Como se sabe, hace tres semanas que dio inicio la primer temporada del afamado reality show, el cual ya tiene tres temporadas dentro de Telemundo, y desde el primer momento comenzaron a verse como es que irían los cursos en las alianzas y las enemistades, pues desde la presentación el público comenzó a notar con gestos y actitudes que celebridades se estaban rechazando o ya comenzaban a acercarse.

Un claro ejemplo de esto fue el caso de la reconocida actriz y famosa presentadora, Ferka, con el guapo galán de novelas, Jorge Losa, con el cual ha sido vinculada sentimentalmente desde hace un par de meses y que dentro de la emisión ya se dieron unos buenos y apasionados besos, mientras que se dijo que tendría enemistad con la influencer Wendy Guevara, debido a que los fans señalaron que cada que hablaba le hacía caras feas.

Apio con Nicola. Internet

Otra alianza que de inmediato se formó y que semana a semana ha llevado mucha diversión a las pantallas ha sido la de Quijano con el famoso integrante de Guerreros 2020, con el que incluso compartió cama y hasta lo ha llamado "mi hombre", al igual que con Guevara y los reconocidos actores, Poncho de Nigris y Sergio Mayer, que además duermen en la misma habitación y se autodenominaron el 'Team Infierno'.

Pero, tal parece que esta amistad está a nada de terminarse, debido a que recientemente el integrante de Kabah ha comenzado a hablar pestes de Nicola dentro de la famosa emisión con varios de sus compañeros, más recientemente con Losa, al cual le expresó que él considera que Porcella no está aportando nada dentro de la emisión y se la ha pasado dormido, lo cual lo ha llevado a considerar que sería mejor que saliera.

Ante esto, Jorge mencionó que era cierto que no aportaba nada más que su relación con Wendy, a lo que Quijano dijo que eso era contenido de Wendy, afirmando que él ya le advirtió a ella de que el actor de origen peruano en realidad no estaba aportando nada a la casa, además de que poco después hizo un trato de no traiciones con Jorge y María Fernanda Quiroz, por lo que ahora este se lanzaría en contra de su propio cuarto en las nominaciones.

Fuente: Tribuna del Yaqui