Ciudad de México.- La famosa y muy querida influencer, Wendy Guevara, recientemente en pleno programa en vivo decidió abrir su corazón a sus millones de seguidores, por lo que no dudo en dar una triste noticia con respecto a su estadía dentro de La Casa de los Famosos México, pese a ser la favorita del público y la mayoría de sus compañeros para coronarse como la ganadora, ¿será acaso que planee decirle adiós a Televisa?

Como se sabe, el pasado domingo 4 de junio finalmente dio comienzo el afamado reality show proveniente de Telemundo ante las cámaras de la empresa San Ángel, con el 24/7 a través de la página de streaming de la empresa, ViX+, donde Guevara está siendo la más popular hasta el momento, tanto que ya se dice que es la favorita para ser la ganadora en la primera temporada de esta emisión, pues ha mantenido su liderazgo en estas casi tres semanas al aire.

Esto debido a que, en el interior de la casa, la integrante del trío de 'Las Perdidas' ha demostrado que no solo tiene un gran humor en sus transmisiones, sino que también en la vida real, pues ella se ha mostrado como es, bromea con sus compañeros y dice las cosas como tiene que hacerlas, además de todo ha sacado dos secciones para pasar el rato y divertir al público, en los cuales han salido de las confesiones más impactantes dentro de la casa, como el hecho de que Apio Quijano aclaró si tuvo un amorío con Kalimba.

Pero, lamentablemente no todo ha sido miel sobre hojuelas para la famosa influencer, debido a que recientemente ella misma acaba de confesar que no pensó que lo diría jamás, pero que dentro de la casa se ha sentido muy triste y extraña muchas cosas que no pensó extrañar, mencionando que jamás creyó que al interior podría llegar a sentirse sola o de esa manera con tristeza, pues consideraba que todo sería diversión y estaría entretenida al 100 por ciento con sus compañeros.

Por desgracia, recostada en la cama de la suite junto a Apio Quijano y a Emilio Osorio, Guevara mencionó que extraña demasiado su casa, el poder andar en la calle como siempre está, trabajando en sus promociones o en sus videos, afirmando que esas eran de las cosas que le harían dudar quedarse, algo a lo que se sumó el joven actor de novelas, afirmando que él también está en una especie de cuadro depresivo.

Aunque el hijo de Niurka Marcos se ha mantenido muy en silencio, una vez más señaló que estaba atravesando por un complicado momento, pero rápidamente, tanto el joven como la influencer buscaron cambiar radicalmente el tema de la conversación, tratando de animarse con el exintegrante de Kabah, con el cual empezaron a entonar un tema de fiestas y después hablar sobre las eliminaciones.

