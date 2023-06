De TV Azteca a Televisa: Ella es Ferka, la tercera eliminada de la Casa de los Famosos; Sergio Mayer la humilló

Ciudad de México.- Uno de los grandes éxitos de Televisa en la actualidad es el reality La Casa de los Famosos, pues cuenta con la participación de personalidades de alto impacto, como la influencer Wendy Guevara, el actor Emilio Osorio, el actor y político Sergio Mayer, entre otros. Para la noche del domingo 25 de junio, la tercera eliminada del show fue María Fernanda Quiroz Gil, mejor conocida como Ferka, pero ¿quién es esta mujer? Aquí su trayectoria, la cual incluye a la televisora TV Azteca.

Para la gala del pasado domingo 25 de junio del 2023, Ferka Quiroz fue la personalidad que salió de La Casa de los Famosos, luego de perder ante la conductora Raquel Bigorra y la comediante Bárbara Torres. Su expulsión del show de Televisa impactó a miles de televidentes, ya que se le percibía como 'la villana' del programa; además, al inicio ingreso causó polémica debido a que se encuentra en un proceso legal contra Christian Estrada por la custodia y manutención de su hijo. Conoce aquí cuál es su trayectoria.

Ferka Quiroz fue la tercera eliminada de 'La Casa de los Famosos'. Foto: Twitter

Aunque no lo creas, Ferka Quiroz cuenta con una gran trayectoria, la cual ha incluido programas en las dos más grandes televisoras de México: TV Azteca y Televisa. La polémica artista es egresada del Centro de Estudios y Formación Actoral de la televisora del Ajusco; no obstante, desde los 12 años, ha dedicado tiempo a estudiar canto y baile. Esto la ha llevado a particupar en varios musicales, como Vaselina, Cats, El grinch, entre otros.

Asimismo, ha participado en varias producciones, como Montecristo, Deseo prohibido, Quererte así, Las Bravo, entre otras telenovelas. Pese a este recorrido en el mundo del espectáculo, Ferka ha sido blanco de críticas, pues incluso uno de sus compañeros en La Casa de los Famosos se lanzó contra ella por no tener suficiente "fama" ni "popularidad"; el ataque ocurrió por parte de Sergio Mayer.

Previo a la eliminación de La Casa de los Famosos del domingo 25 de junio, en 'El Posicionamiento', Sergio Mayer 'humilló' a Ferka, pues le dijo tajantemente por qué no debía estar en dicho reality show. De igual forma, demérito su carrera en la televisión mexicana, ya que estaba nominada junto con Bárbara Torres y Raquel Bigorra.

Ferka, me pongo aquí porque considero que es injusto que estés nominada, de hecho, no deberías estar ni siquiera en 'La casa de los famosos', no sé si te das cuenta, pero estás junto a dos grandes personalidades, con grandes carreras, con grandes trayectorias, que es Raquel y que es Bárbara", mencionó Sergio Mayer.