Enfermo y en la calle: Hijo de Alejandro Marcovich denuncia que duerme en bancas tras agresión de su padre

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En las últimas semanas el exguitarrista del grupo Caifanes, Alejandro Marcovich, ha estado en el ojo del huracán, después de que Lydia Cacho revelara que el famoso ejercía violencia física y psicológica en contra de sus hijos. Según información de la celebridad, el músico habría intentado ahorcar a su hija, así como también intentó golpearla con una escoba, aunque las agresiones no se detuvieron ahí.

Según información del mencionado reportaje, Marcovich también habría intentado arrebatarle la vida a su esposa, luego de ello la corrió de su hogar, sin prenda alguna encima. Por otro lado, se destacó que llegó a ejercer chantaje en su hijo, entre otras cosas. Esta ola de revelaciones llega justo cuando Béla Marcovich, hija del guitarrista brindó una entrevista para el programa de espectáculos de TV Azteca: Ventaneando, donde reveló que recibió violencia física y psicológica por parte de su padre.

Te podría interesar famosos Tras informarse que sufren violencia intrafamiliar, Sabo Romo apoya a hijos de Alejandro Marcovich

De manera paralela, Diego, el otro hijo de Alejandro denunció que su padre lo golpeó de su hogar, esto a pesar de estar enfermo. Según afirmaciones del joven, su progenitor lo habría agarrado a golpes y lo habría expulsado del departamento que ambos compartían hasta hace poco tiempo, dado a lo abrupto del momento, Diego no tuvo oportunidad de extraer sus pertenencias del inmueble.

Alejandro Marcovich correría a su hijo con violencia

Derivado de este hecho, el joven tuvo que acudir a pedir la ayuda de la Fiscalía de la Ciudad de México para poder regresar al sitio que consideró su hogar y, de esta manera, poder sacar sus cosas, aunque el propio Alejandro se habría adelantado, puesto cuando arribaron descubrieron que las pertenencias del joven se encontraban a fuera del domicilio, en bolsas de plástico, cosa que habría herido al joven.

Habíamos acordado que se iba hacer de una forma y yo llegué al departamento y me topo con la sorpresa de que ya estaba todo afuera con bolsas de plástico, tocado por las manos de gente que no conozco.

Diego también habló un poco sobre la dolorosa forma en la que su padre lo habría expulsado de su casa, puesto según sus palabras, él estaba dormido, al momento en que Alejandro, lo habría despertado y, con extrema violencia, lo sacó de su hogar, mientras lo acusaba de ser un "traidor", puesto consideraba que él había filtrado la información para el reportaje de Lydia Cacho. También declaró que tras esto ha estado durmiendo en una banca.

Me despierta, me saca de la cama, con violencia dice que yo lo voy a golpear a él y dice que ya no es mi casa, que yo soy un traidor, que lo hago por mi mamá y por mi hermana, después de haber estado varios días durmiendo en esa banca porque me corrió a golpes a raíz de la nota que emitió Lydia Cacho.

Finalmente, Diego reveló que toda esta situación era especialmente difícil porque, además de quedarse sin casa, está enfermo de deficiencia renal y depresión clínica, hecho que ha sido cuestionado en más de una ocasión por su padre, a pesar de que cuenta con los estudios que lo certifican: "Regreso a la casa y me dice que es falso, que estoy mintiendo y que soy un mar... y cierra con seguro la puerta del departamento, yo con mis llaves no puedo abrir y me duermo en la escalera. Me sacaron un tubo de sangre para el perfil renal y volví a la casa y decía que era falso, que yo estaba mintiendo".

Fuentes: Tribuna