Gustavo Adolfo Infante no se guarda nada y 'destapa' todas las 'mentiras' dichas por Sergio Mayer

Ciudad de México.- No cabe duda que, a lo largo de 21 días, Sergio Mayer se ha convertido en uno de los integrantes de La Casa de los Famosos México que más polémicas ha causado incluso desde antes de su ingreso al juego, ya que, como algunos recordarán, tan solo unos días antes de que iniciara el reality show, el actor de La fea más bella era sumamente criticado por, supuestamente, haber utilizado tráfico de influencias para que Héctor Parra continuara en prisión por corrupción de menores en contra de su hija, Alexa Hoffman.

Si bien, Mayer es uno de los integrantes que mayores fans ha acumulado en las últimas semanas, fuera de la Casa hay algunas personas que le piden al público que no olviden de sus acciones en contra del actor de La Usurpadora, entre ellos se encuentra el periodista de Imagen TV, Gustavo Adolfo Infante, quien desde hace mucho tiempo ha tenido problemas con el exdiputado debido a diversas causas.

Pese a los conflictos entre Infante y Mayer, parece ser que el conductor del Minuto que cambió mi destino es seguidor de La Casa de los Famosos México, tal y como demostró la noche del pasado domingo, 25 de junio, cuando compartió un tuit en donde destapó cada una de las supuestas mentiras de Sergio, mismas que habrían iniciado desde su temporada en el grupo Garibaldi, donde no cantaba.

En 'La Casa de los Famosos México' Ferka dice que Sergio Mayer no tiene tampoco porque estar ahí y se equivoca, él ha engañado al público en Garibaldi ya que no canta; no actúa; no es productor; lo sacaron de la política; tiene nexos con gente complicado y muchos más.