Jeni de la Vega llama inmaduro a Peso Pluma tras omitir su participación en el video de 'La Bebé'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Ahora que se destapó que Hassan Emilio Kabande Laija, mejor conocido como 'Doble P' o Peso Pluma tuvo un tórrido romance a principios de 2023 con Jeni de la Vega, la curiosidad no ha cesado entre sus fans, quienes insisten en conocer algunos detalles de lo que vivieron, así como de los motivos que los orillaron a separarse.

En este sentido, la revista TV Notas buscó a la conductora para preguntarle acerca de la polémica que causaron sus declaraciones al revelar que el cantante de corridos tumbados la sacó de su video La Bebé, donde fungió como una de sus modelos, pues para algunos fue un acto inmaduro y ella lo confirma, aunque asegura que ya no le interesa darle más vueltas al tema.

No es que me haya dolido, pero sí lo tomé como una ofensa. Porque al fin de cuentas era trabajo y sí se me hizo mala onda, pero cada quién", comentó a la publicación.

Instagram @jenidelavega

Al cuestionarle si le gustaría reclamarle por esta situación, Jeni comenta que no ya que no es algo que le interese, pero sí le dio coraje que lo haya hecho dado que invirtió su tiempo y su trabajo para que al final decidiera desecharlo y resaltó que no tendría por qué influir el hecho de que terminaron su relación.

Respecto a si considera que esto fue infantil de su parte, la joven mencionó: "Pues sí, pero la verdad no hay que mezclar las cosas. Al final se me hace algo no tan maduro de su parte", pero descarta que se haya tratado de algún tipo de venganza, sino más bien de borrar todo lo que tenían juntos ya que al final habían terminado su relación.

Otra cosa que le han cuestionado es que si su relación se basó en interés, pues el cantante actualmente se encuentra en la cima del éxito gracias a temas como Ella Baila Sola, pero Jeni de la Vega se ha encargado de negar rotundamente haber buscado fama o dinero a sus costillas, pues resalta que afortunadamente siempre ha trabajado para consentirse y darse sus propios lujos, así que no ocupa que alguien le dé regalos.

Instagram @jenidelavega

Algo que si destaca es que el cantante es muy detallista, pues siempre la sorprendía con flores e incluso el 14 de febrero le envió un enorme oso lleno de rosas, por lo que no se arrepiente de haber salido con él, pues siempre la trató muy bien, pero no le gustaría volverlo a buscar para alguna reconciliación, pues no le gusta tropezarse con el pasado.

¿Quién es Jeni de la Vega?

Karla Jenifer de la Vega, mejor conocida como Jeni de la Vega saltó a la fama con el programa Enamorándonos, donde se consagro como una de las chicas más asediadas por su gran belleza, también ha realizado pequeños trabajos de actuación, tuvo la conducción de El Circo en Bandamax y en redes sociales se ha convertido en toda una influencer con más de 2 millones de seguidores.

Fuente: Tribuna