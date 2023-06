Joanna Vega Biestro asegura que el talento de Yeri Mua se basa en decir groserías y en sus cirugías

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Yeri Mua no deja de estar en medio de la polémica, aunque esta vez por culpa de su novio Naim Darrechi, quien dejó en evidencia que no sabe controlar sus impulsos ya que el pasado viernes 23 de junio se le lanzó a los golpes a un grupo de reporteros en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), pues no quería que le cuestionaran acerca del escándalo que vienen arrastrando.

Como algunos recordaran, hace algunas semanas anunciaron su separación y se destapó que él la golpeaba, además de que se encontraban esperando un hijo, el cual la 'Bratz Jarocha' dijo querer abortar ya que no se sentía preparada para ser madre y menos que supiera que su progenitor es un hombre violento, aunque de pronto volvieron y nunca aclararon qué es lo que ocurrió, así como si tendrán o no al bebé.

Instagram @naimdarrechi

El español causó daños a los equipos de los reporteros, quienes levantaron los cargos correspondientes y tuvo que pasar tres días detenido, además de pagar por las afectaciones alrededor de 150 mil pesos, así que en cuanto salió contó lo mal que la pasó y reconoció que no fue la mejor forma de reaccionar, aunque culpó a los medios de comunicación por estar de pesados cuando nadie les pidió entrevistas.

Tras el revuelo que causó esta noticia, el programa Sale el Sol presentó dicha información y la conductora Joanna Vega Biestro no se guardó su opinión, resaltando la responsabilidad que tiene la sociedad al darle poder y fama a personajes como Yeri Mua, quien asegura que no tiene talento más allá de sus escándalos o del vocabulario con el que se expresa en sus videos, por lo que hizo un llamado a poner más atención.

Instagram @yerimua

Ella es famosa porque esta toda operada, porque dice groserías y por contar que iba a abortar, de verdad, ese es su talento".

De igual forma, Vega Biestro aprovechó para decirle a todas las personas que les gusta cancelar en redes sociales que la veracruzana y su novio son dos buenos candidatos, pues sus acciones causaron mucha indignación: "Quieren cancelar gente, ahí tienen ejemplos para hacerlo", exaltó la conductora del matutino de Imagen Televisión.

Joanna no fue la única molesta con la pareja de influencers, pues Gustavo Adolfo Infante dijo no conocer al también cantante, pero tampoco le interesa ya que le parece un patán y pelado sin tolerancia, además de que indicó que el pega se arriesga que le regresen el golpe, por lo que asegura que de haber estado ahí con los reporteros a los que escupió y pateó, él sí le hubiera roto el hocico.

Fuente: Tribuna