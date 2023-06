Juan Osorio revela los primeros detalles del personaje para Wendy Guevara en su próxima telenovela

Ciudad de México.- La Casa de los Famosos México se ha convertido en todo un fenómeno y en tan solo un par de semanas se ha colocado como el reality show más comentado en redes sociales, por lo que es tal el furor que ha causado que familiares y algunos fanáticos de las celebridades se han dado la tarea de ir a las afueras del inmueble en el que se encuentran reclutados para lanzarles mensajes de apoyo.

Hace algunos días, el productor Juan Osorio sorprendió al acudir para mostrar su cariño hacia su hijo Emilio Osorio Marcos, a quien le reprodujo una de sus canciones y le dejó varios recaditos para los integrantes del cuarto infierno, pero llamó la atención el que le dejó a Wendy Guevara, quien ya tiene trabajo saliendo del programa en una telenovela.

Fue en el programa De Primera Mano, donde el productor de Televisa compartió que se encuentra tomando un descanso para después comenzar a preparar todo para su próximo melodrama, mismo en el que la integrante de Las Perdidas tendrá un personaje especial, pues incluso lo está preparando a su medida ya que considera que su personalidad es perfecta para dar un toque especial.

Creo que si a Wendy le dejas una participación no tratando de actuar, siendo ella y puede ser muy interesante. Quítale las malas palabras y es muy divertida, creo que puede sumar y aportar a una telenovela".

Juan no quiso ahondar en más detalles acerca de la participación de Wendy Guevara, pues apenas está terminando de compactar todo, pero confía en que será un éxito y su personaje será sumamente especial: "Estamos desarrollando un papel que esté a su medida, en esta diversidad de género tiene que ser ella con su comedia y con sus ocurrencias, pero siendo como un angelito para la protagonista".

En otro tema, le cuestionaron acerca de la polémica que causó José Manuel Figueroa al cuestionar si Emilio era hijo de Bobby Larios, algo que hizo explotar a Niurka y se le fue a la yugular, pero a él le tiene sin cuidado lo que pueda decir ya que a él no le afectan esas polémicas, pues está seguro de su paternidad y espera que en su momento el hijo de Joan Sebastián no se enfrente con alguien que de declaraciones irresponsables como lo hizo.

No me importa, el que sabe las fechas de la gestación de Emilio es su padre y si alguien lo recibió el día que nació fui yo, entonces lo que se diga hoy si yo le doy importancia quiere decir que no tengo la seguridad ni el amor".