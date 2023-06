Karely Ruiz revela que Yeri Mua habla a sus espaldas de su aspecto físico: "Me dijo fea y deforme"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Karely Ruiz no se guardó nada y en uno de sus recientes lives aprovechó para aclarar acerca de unos mensajes que había posteado en redes sociales, los cuales muchos habían interpretado como indirectas hacia Yeri Mua, algo que confirmó y explicó su molestia con la veracruzana, quien al parecer traicionó el lazo que habían forjado, así que ahora la estrella de OF no quiere saber más de ella.

Recordemos que si bien no eran intimas amigas, al pertenecer al mismo gremio se conocían ya que coincidían en algunos eventos, así que comenzaron a tratarse e incluso Karely defendió a la 'Bratz Jarocha' de su relación con Brian Villegas, a quien se le fue en insultos y eso las unió más al grado de realizar un par de colaboraciones para redes sociales y fueron todo un boom, así que de vez en cuando se encontraban, la invitó a su cumpleaños e incluso planeaban hacer un viaje juntas.

Por todo esto, la regiomontana no podía creer lo que algunas de sus amistades le contaron, pues le informaron que en un evento Yeri Mua se la paso hablando pestes a sus espaldas, criticando principalmente su aspecto físico, así que no había querido hacer un escándalo, pero al ser varios los que dieron la noticia y específicamente personas cercanas que no tienen nada que ver con el medio, decidió romper el silencio y exponerla.

Yeri empezó a decir que yo estaba bien fea, que mi cuerpo estaba deforme. Para empezar, si hablamos de feas, digo, no es como que sea la más hermosa del mundo".

Karely Ruiz reconoce que no es la mujer más bella del espectáculo, pero recalca que Yeri Mua no es quién para juzgarla y si algo le molesta es que no haya sido frontal al decirle su opinión, así que por eso prefiere alejarse ya que no necesita estar cerca de ella para brillar, pues afortunadamente le va bien con su contenido y recalca que entre ellas existe una gran diferencia.

Yo no soy ese tipo de persona, no tengo que hablar de la gente para crecer, aquí es una gran diferencia entre ella y yo".

La modelo se dijo sorprendida ya que semanas antes se habían visto, estuvieron bien e incluso se tomaron fotografías juntas, pero asegura que de su parte no quiere armar una guerra, pero tampoco quería quedarse callada, pues si algo la caracteriza es que es muy frontal y la hipocresía simplemente no la tolera, además de que por estas cuestiones es que considera que no hay verdaderas amistades en el medio.

Por su parte, Yeri Mua no se ha pronunciado al respecto, dado que en los últimos días ha estado envuelta en polémica por su relación con Naim Darrechi, quien fue detenido por agredir a unos reporteros, pero es posible que en los próximos días ella de su versión de lo que ocurrió con Karely Ruiz, pues el público amaba el dúo que armaban, pero todo parece indicar que no habrá algún tipo de reconciliación.

