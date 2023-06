Maribel Guardia rompe el silencio del duro proceso que lleva tras la muerte de su hijo Julián Figueroa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Han pasado casi tres meses de aquel lamentable 9 de abril, fecha en que falleció de manera repentina Julián Figueroa tras sufrir un infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular, razón por la que su familia se encuentra atravesando el dolor de su ausencia y han tenido que aprender a lidiar con ello, así lo compartió su madre Maribel Guardia.

La actriz se sinceró frente a las cámaras del programa Sale el Sol, al reconocer que ha sido el episodio más difícil de su vida y el trabajo se ha convertido en su refugio seguro para olvidarse un poco de su dolor, aunque espera que ahora que termine algunos proyectos pueda darse la oportunidad de recibir la atención profesional para desahogarse de todo lo que viene cargando.

Espero que cuando deje de trabajar, porque ya voy a acabar mi programa de cable, pues ya tomar una terapia que creo sí me caería bien".

Respecto a la sucesión testamentaria de la herencia que le había dejado Joan Sebastián a su hijo, la actriz indicó no estar al tanto de esos asuntos ya que es su pareja Marco Chacón el que se ha mantenido al pendiente, pero tiene claro que el rancho de Cuernavaca y todos los bienes serán para su pequeño nieto José Julián.

Al cuestionarle si estaría dispuesta a llevar las cenizas de Julián a Juliantla junto a los restos del intérprete de Secreto de amor, la costarricense indicó que no precisamente allá, pero sí podría depositarlas en alguna capilla, aunque por ahora prefiere mantenerlas en el altar que le puso en la sala de su casa: "Lo hemos hablado Marco y yo que tal vez en un futuro sí, pero me gustaría que fuera en un lugar cercano de la casa, en una iglesia, pero al momento me siento bien teniéndolas en mi casa.

Maribel Guardia realizó un viaje familiar para descansar y dejar de lado tensiones, acompañada de su nuera Imelda Garza Tuñón, su nieto, su sobrina Maribel y Marcela Figueroa, hermana de Julián, con quien tenía gran cercanía el cantante y quien no los ha soltado en estos momentos tan difíciles para la familia.

Por su parte, Imelda Garza Tuñón también ha tratado de retomar su vida y recientemente anunció que seguirá creando música, además de que hará su debut en el teatro infantil con Princesas el Musical, donde interpretará el personaje de 'La Sirenita', algo que la tiene motivada ya que desea que su hijo la vea en acción y porque estará usando unos patines que Julián Figueroa le regaló poco antes de morir.

