Ciudad de México.- Una vez más el reconocido actor de Televisa y presentador, Benito Castro, acaba de dejar en claro que está harto de las preguntas sobre Paco Stanley, el muy querido presentador que fue asesinado a tiros, por lo que cuando le cuestionaron sobre él, este perdió un momento los estribos y explotó en contra de reporteros de Venga la Alegría, exigiendo que no volvieran a tocar el tema pues es algo que "me encab..." y que no querían verlo enojado.

Como se sabe, el caso de asesinato de Stanley volvió a cobrar relevancia en el medio artístico, después del lanzamiento de la docuserie, El Show Crónica de un Asesinato, proyecto de la plataforma ViX+ en el que se abordan las distintas causas que pudieron provocar la trágica muerte del presentador de televisión, el cual fue asesinado a disparos el 7 de junio del año de 1999 al salir de un restaurante en la Ciudad de México.

Ante este escenario, el actor mejor conocido por su papel en La Güereja, al ser abordado por la prensa para que aclarara varios de los temas que él mismo habló dentro de la docuserie, este fue tajante al señalar que con el tema de las drogas el no le vendió, afirmando que: "quise hacer un chiste y me salió el tiro por la culata, cosa que me vale mad... porque nunca lo he negado, mi adicción a las drogas, mientras la tuve nunca la negué, a ver si tú tienes los hue... de pasar la entrevista como lo estoy diciendo".

Pero, pese a que él sigue señalando que ya no quiere recordar esto, una vez más los reporteros del matutino de TV Azteca, le cuestionaron sobre si se arrepentía de lo que ha dicho sobre Paco, este mencionó muy molesto que: "ni me arrepiento ni me acuerdo de eso, ya tan tan... si no me quieres poner de mal humor ya no me preguntes de eso, me encab..., ya dije bastante no es grato lo que dije y menos me gusta es estarlo repitiendo".

Tras este hecho, el amigo del difunto padre de Paul Stanley, dejó muy en claro que él ya no quiere hablar más sobre el tema bajo ninguna circunstancia, expresando que: "Lo único que les suplico a mis amigos de la prensa es que ya no me pregunten de eso, no tengo nada que ver y nunca tuve nada que ver", afirmando que ya estaba cansado de que cada que se le detuviera tocaran temas tan sensibles que él quiere dejar atrás.

Para cerrar con el tema del presentador, Castro mencionó que le daba mucha pena que: "sigan encima de algo que fue tan doloroso y tan triste, sobre todo para su familia y su esposa, Patricia", señalando que él no quiere pensar más en su muerte y en el cómo fue, y por otro lado: "prefiero recordarlo en vida, como era, simpático, viví muchas cosas y le estoy agradecido por lo generoso y buen amigo que fue".

