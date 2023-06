Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta la reconocida actriz y polémica vedette, Niurka Marcos, recientemente dejó a más de uno con la boca abierta, pues en una entrevista con Venga la Alegría, esta no dudo en revelar que se lanzó en contra a Juan Osorio, el reconocido productor de novelas, por lo que ella considera fue no defender a su familia de José Manuel Figueroa, después de que pusiera en duda su paternidad con Emilio Osorio, enviándole un contundente recadito.

Como se recordara, José Manuel defendió a su pareja y dijo que: "Creo que Marie Claire nunca tuvo bronca con… ¿cómo se llama el Niukito?", una vez que le dijeron el nombre, este al escuchar el apellido se mostró sorprendido y cuestionó: "¿no es hijo de Bobby Larios?", algo que se tomó como una burla y un ataque directo a la cubana a modo de defender de una forma pasivo-agresiva al hijo de la actriz, con la cual también tuvo una aventura en el pasado.

Y como era de esperarse, la denominada 'Mujer Escándalo' sin pelos en la lengua le respondió con un mensaje muy humillante al cantante, en el que le dijo: "José Manuel, bobito, ¿Te acuerdas cuando medio cog...? Porque no me encontrabas el clítoris, nunca lo encontraste", señalando que Osorio sí sabía y por eso es que tuvieron un hijo, mencionando que: "mi hijo sí sabe quién es su padre, mientras que Juan mencionó que no tenía nada que decir que él quería mucho a su familia.

Y ahora, la mañana de este lunes 26 de junio, Marcos ante las cámaras de TV Azteca al ser cuestionada sobre que pensaba de la reacción de su expareja con respecto a la duda de su paternidad del famoso galán de novelas, la polémica vedette mencionó que: "Cuando vi las declaraciones de Juan que dijo que José Manuel era 'muy lindo, que la familia y que te quiero mucho' y todo eso, obviamente lo llamé porque me di cuenta que Juan no tenía idea de lo que había pasado.

Tras este hecho, mencionó que ella fue muy contundente con él sobre lo que pensaba revelando que le dijo: "Juan, yo sé que no te gusta cuando yo me pongo desfasada, vulgar y todo eso, pero con mi hijo y mi familia no se mete nadie", señalando que el productor de novelas solo dijo: "No sí, es verdad, yo no había visto la entrevista en realidad", afirmando que iba a seguir sacando las garras por el actual integrante de La Casa de los Famosos México.

Finalmente, declaró que ella va a dejar por la paz el tema de los comentarios del productor de Mi Corazón Es Tuyo, dejando muy en claro que ella considera que no defendió a su familia como debería, pero que ella iba a defenderlo y a su hijo porque le nacía, porque así era ella y no iba a permitir que se pusiera en duda algo tan delicado y menos que le faltaran al respeto a Emilio de esa manera y sin repercusiones.

