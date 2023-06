¿Romance en 'LCDLFM'? Tras expulsión de Ferka, Apio Quijano intentaría seducir a Jorge Losa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El día de ayer, domingo, 25 de junio, Ferka fue expulsada de La Casa de los Famosos México, ni bien han pasado 24 horas de su salida del show, cuando los usuarios de Twitter, comenzaron a señalar a Apio de intentar tener un romance con Jorge Losa, incluso hubo quienes sacaron a la luz la supuesta intervención del Kabah en el rompimiento de Andrea Legarreta y Erik Rubín, cosa que ha sido negada en diversas ocasiones por el exTimbiriche.

La primera emisión de La Casa de los Famosos México está causando gran revuelo entre los fanáticos, ya que, los organizadores se las arreglaron para reunir a grandes celebridades, quienes destacan por su carisma y la polémica que pueden llegar a causar dentro y fuera de la casa, tal es el caso de personalidades como Poncho De Nigris, Sergio Mayer, Wendy Guevara, Nicola Porcella, Raquel Bigorra y Bárbara Torres.

Sin embargo, si hay alguien que se está abriendo paso entre los televidentes es nada más y nada menos que Apio Quijano, quien durante esta tarde de lunes, 26 de junio, se convirtió en tendencia, ¿la razón? En realidad hay varias, desde que jamás se le ha visto hacer la limpieza de la mansión, así como que sería un doble cara, hecho por el que fue confrontado por el exGaribaldi, en algún momento del día de hoy.

Si bien, Apio Quijano ha brindado bastante material de entretenimiento, existen una serie de fotografías de la gala de ayer, en donde se aprecia al cantante de temas como La calle de las sirenas, Vive, Vuela más alto y Al pasar, en donde se le ve abrazando de manera sumamente íntima a Jorge Losa, quien se encontraba llorando por la salida de Ferka, quien hasta ese momento era su pareja amorosa dentro del show.

Algunos usuarios acusaron a Apio de no perder el tiempo, puesto Ferka no llevaba ni 2 horas a fuera de la Casa cuando esta escena ya se estaba desarrollando. Por otro lado, hubo quienes sacaron a colación la presunta intervención de el cantante en el truene de Andrea Legarreta y Erik Rubín, con mensajes como: "Si pudo con el matrimonio de Andrea Legarreta y Erik Rubín, ¿qué no hará con el noviazgo de Ferka y Jorge?".

¿Por qué culpan a Apio del rompimiento de Andrea Legarreta y Erik Rubín?

Antes de que la conductora de Hoy y el exTimbiriche terminaran, se viralizaron algunas fotografías en donde Apio y Erik se estarían dando tremendo beso en pleno concierto. La teoría de varios internautas es que el cantante de Princesa Tibetana habría engañado a Andrea con el Kabah; sin embargo, esta teoría ha sido desmentida en más de una ocasión por todos los involucrados, quienes aseguran que el beso fue actuación para los 90's Pop Tour.

Fuentes: Tribuna