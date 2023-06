Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta la reconocida actriz, Imelda Garza Tuñón, también viuda de Julián Figueroa, recientemente brindó una entrevista para la revista TVyNovelas, en donde no dudo en abrir su corazón y hablar del doloroso proceso que se encuentra atravesando su suegra y su hijo, la actriz y cantante, Maribel Guardia, y el joven José Julián Figueroa, afirmando "que se quiebra" de vez en cuando.

Como se sabe, el pasado 9 de abril se informó que lamentablemente el único hijo de Maribel perdió la vida con tan solo 27 años de edad a causa de un infarto agudo al miocardio y a poco más de dos meses de que pasara este hecho, los familiares del actor de Mi Camino Es Amarte siguen tratando de superar este momento tan complicado y desgarrador, que le ha cambiado su vida por completo y que los ha unido aún más.

Ahora, durante su entrevista habló que a casi tres meses de su duelo, ha decidido el regresar por su hijo, para que no la vea derrumbarse, afirmando que de igual forma es abiertamente honesta y le ha hecho saber que lo que no entienda puede preguntárselo, confesando que el día que falleció su padre no le dijo nada, no estuvo en su funeral y fue hasta la noche del primer día de su velorio cuando se lo dijo, recordando que él lloró mucho y ella lo abrazo, mencionando que: "le expliqué que aunque su cuerpo ya no iba a estar con nosotros, nos estaba viendo desde el cielo".

Ante esto, mencionó que el menor sentía que su papá lo había abandonado, declarando que: "A eso yo lo que hice fue decirle la verdad, su papá no lo abandonó tuvo un infarto y eso era un accidente", mencionado que le aclaró que no lo quería dejar, pues él solo quería pasar una vida a su lado, confesando que ahora su pequeño es sobreprotector con ella y le dice "mami cuídate mucho, porque nada más me quedas tu", asegurando que ella lamenta lo que le pasa y que a tan corta edad tenga que superar la pérdida de su padre, aunque sabe que su hijo es muy valiente.

En cuanto a su sentir, ella mencionó que: "Julián me deja un hueco muy grande, o sea, compartíamos demasiadas cosas, no sé, hay veces que todavía no lo asimilo, estoy viendo un meme de humor negro, que nos encantaba el humor negro, y se lo quiero mandar y luego recuerdo que no se lo puedo mandar, que nunca lo va a ver. Me da una contradicción muy fuerte en mi cabeza, porque ya no lo voy a ver".

Finalmente, con respecto a Maribel, asegura que se ha mantenido fuerte para que no la vea mal José Julián y ha resistido en su presencia, pues pese a que está sufriendo mucho sigue buscando la manera de mantenerse en pie y no romper en llanto, pero que: "A veces se quiebra un poco, pero es una mujer muy fuerte y ha salido adelante. La verdad, no hay palabras que describan la pérdida de un hijo", pero que al igual que ella, se han apoyado como a su esposo, Marco Chacón, quien hasta tuvo problemas de presión.

