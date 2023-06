Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una vez más el reconocido actor de Televisa y polémico político, Sergio Mayer, acaba de dejar a más de uno sorprendido por su tajante manera de irse sobre sus compañeros, pues le acaba de declarar la guerra a la reconocida presentadora de origen cubano, Raquel Bigorra, dentro de La Casa de los Famosos México, expresándole que tal vez la próxima semana se iría con Ferka.

Como se sabe el pasado miércoles 21 de junio, se dieron a conocer las celebridades que fueron nominadas para dejar el afamado reality show y así mandarlos directamente a la eliminación, los cuales resultaron ser los seleccionados la reconocida actriz, María Fernanda Quiroz, la presentadora de origen cubano, el deportista y también actor, Nicola Porcella, y la querida comediante y actriz, Bárbara Torres.

Tras esto, Apio Quijano y Emilio Osorio salvaron a Porcella, por lo que en redes sociales comenzó a afirmarse que la que estaba en la cuerda floja era la integrante de Las Estrellas Bailan en Hoy, y como se rumoró, el pasado domingo 25 de junio se confirmó que ella iba a ser la menos votada, pues resultó ser la eliminada de la noche, acto que celebraron Mayer y Poncho de Nigris, pues no es secreto que se detestaban.

Raquel les declara la guerra a Poncho y Sergio. Internet

En ese mismo momento, cuando se anunció que la exparticipante de Guerreros 2020 resultó ser la eliminada y Raquel regresó al jardín con el resto de los participantes, la cubana se mostró sumamente triste y hasta lloró desconsolada en los brazos del galán de novelas, Jorge Losa, pues al verlo devastado por la salida de su interés amoroso, corrió primero hacía él y le dijo cuanto lo lamentaba pero que tenía que seguir adelante.

Dicho sentimiento no ha cambiado para la expresentadora de Venga la Alegría, pues la mañana de este lunes 26 de junio, mientras que estaba hablando con el resto de los habitantes, entre ellos Sergio, expresó que se sentía mal y que ya extrañaba a la joven actriz, hablando el por qué habían logrado tan buena amistad, lo que pareció no gustarle para nada al histrión de novelas como La Fea Más Bella.

Esto pues, en medio de la charla de Raquel sobre lo que sentía al hecho de que no este Ferka, Sergio le dijo que no se preocupara que a lo mejor "la próxima semana te vas con ella", haciendo que Wendy Guevara y Emilio Osorio, soltaran un par de risas, mientras que el histrión declaró que si tanto sufría por la actriz tal vez le cumpliría sus deseos para que ya no se sienta mal y mejor la acompañe afuera.

