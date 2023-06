Tras salir del clóset y dejar 'Ventaneando', Pedro Sola es destrozado por declararse "heterofóbico"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El famoso conductor Pedro Sola, quien tiene varios días sin aparecer en el programa Ventaneando, de nueva cuenta está dando mucho de qué hablar y es que luego de haber salido del clóset hace varios años, ahora se lanzó en contra de los heterosexuales. Sí, en una reciente entrevista el colaborador de TV Azteca se declaró "heterofóbico" y decenas de usuarios de las redes sociales se le fueron encima.

Y es que como se sabe, el presentador de 76 años lleva bastante tiempo defendiendo los derechos de la comunidad LGBT+ y es por ello que varios de sus seguidores no pueden creer las fuertes declaraciones que recientemente hizo. El discípulo de Pati Chapoy fue el más reciente invitado al podcast de Roberto Martínez, donde hizo fuertes revelaciones sobre su vida personal y laboral.

Sin embargo, lo que más causó controversia fue que el 'Tío Pedrito' manifestó ante los micrófonos que él nunca consideraría a un hombre heterosexual como su amigo: "Así como hay homofobia, hay heterofobia. Yo tengo a veces heterofobia, los heterosexuales, puedo tener una relación muy buena con ellos, pero jamás serán mis amigos", dijo el también actor de obras teatrales como Don Juan Tenorio.

Sola, quien lleva días ausente en el Canal Azteca Uno debido a que emprendió un viaje hacia España, aseguró que un hombre que no es gay no puede comprenderlo al 100 por ciento ya que no tiene sus mismas preferencias, lo cual causó fuerte indignación: "Nunca te van a comprender, yo puedo comprender a un amigo que es como yo porque yo sé lo que siente y cómo piensa", expresó el también economista mexicano.

Y así mismo, Pedro puntualizó qué comportamiento no tolera de los heterosexuales: "De repente esta actitud medio condescendiente de los heterosexuales con los homosexuales me cag...". Eso sí, el conductor de la empresa del Ajusco resaltó que con las mujeres no le pasa lo mismo y dijo que ellas sí pueden ser sus amigas: "Si tengo alguna amiga, que sea heterosexual, es que los hombres gay somos sus mejores amigos, nunca me les voy a echar encima ni nada".

Después de estas controversiales declaraciones, Pedro Sola fue tundido en las redes sociales y más de uno de los internautas lo tachó de "hipócrita" por defender los derechos de la comunidad LGBT+ y enviar un "mensaje de odio" hacia los heterosexuales. Hasta el momento el conductor no ha respondido a las críticas, ya que continúa disfrutando de su viaje en Europa, donde incluso tomó un crucero.

