VIDEO: Yeri Mua sorprende a sus seguidores al mostrar su radical cambio de 'look', así luce

Ciudad de México.- La guapa y polémica influencer, Yeri Mua reapareció en redes sociales ante sus millones de seguidores, a quienes dejó asombrados con su imagen, pues tal como lo venía anunciando desde algunos días, la joven de 21 años se sometió a un radical cambio de 'look', así que decidió presumir frente a cámaras el resultado y sus fanáticos le aplaudieron que haya arriesgado.

Yeri decidió deshacerse de su larga y alaciada melena oscura, así que se tiñó en un tono castaño claro y se hizo flequillo, además de que presumió la reciente perforación que se hizo en la nariz, también se realizó su clásico maquillaje lleno de mucho drama con doble delineado, pestañas postizas y unos labios pronunciados en color nude.

"Te ves bien", "Deberías probar de rubia", "Estás guapísima", "Ese es tu color", "Amé tu nuevo look", "Te ves espectacular", "Los cambios siempre son buenos", "Pareces una muñeca", "Las envidiosas no van a soportar tu belleza", fueron algunos de los comentarios que recibió.

No obstante, el cambio de color en su cabello no será lo único que se realice, pues anuncio que le faltan un par de perforaciones más, en la lengua y los pezones, pues quiere renovarse y esos son sus planes, aunque esto no la mantuvo exenta de críticas ya que muchos le recordaron que se encuentra embarazada y no es recomendable que en los primeros meses se tiña ya que los químicos de los tintes pueden afectar el desarrollo del bebé.

La creadora de contenido indicó que su se inspiró en el personaje de 'Soya Montenegro' que interpretó Itatí Cantoral para hacerse su tinte, aunque no quiso arriesgarse a cortarlo como ella lo tenía en la telenovela de María la del Barrio: "Quería un look de villana de telenovela y me siento wow", platicó.

A pesar de todo, la estrella de internet no estuvo exenta de otro tipo de cuestionamientos, pues en los últimos días ha estado en medio del escándalo, pues recordemos que dijo que quería denunciar a Naim Darrechi por violencia ya que la había golpeado y que se encontraba embarazada, por lo cual indicó que de ahora en adelante no dará tantos detalles de su vida privada.

¿Saben?, no toda mi vida quiero ser influencer ya probé la fama y está bien chida pero, al chile, también cansa, entonces, voy a estar haciéndoles en vivos, pero cuando esté animada de hacerlo y tranquila, pero si no todos los días me siento bien, no todos los días lo haré; es parte de crecer, es obvio, no toda la vida iba a hacer esto".

De este modo indicó que podría alejarse de las redes sociales más adelante, pues aunque la han llevado a la cima, la realidad es que también le han afectado los ataques de los que constantemente es blanco, por lo que espera que disfruten su contenido ya que no será eterno, pues posiblemente cuando nazca su hijo se aleje un poco.

